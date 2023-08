देवर-भाभी के राज में बदल गए पच्चीस आयुक्त

श्रीगंगानगर। नगर परिषद में फिर से आयुक्त की कुर्सी बदल गई है। राजनीतिक अखाड़े के पर्याय बने इस नगर परिषद कैम्पस में आयुक्त के रूप में अधिकारी का कार्यकाल इतना अधिक कम रहा है कि वह इस शहर की भौगोलिक िस्थति को समझता है जब तक उसका तबादला हो जाता है। आयुक्त के पद को लेकर भी यह कैम्पस प्रयोगशाला बन गया है। खासतौर पर चांडक परिवार ने जब से इस नगर परिषद में चेयरमैनी संभाली है तब से आयुक्तों की उठापटक अधिक हुई है। इस परिवार के सदस्य अजय चांडक और करुणा चांडक के अब तक कार्यकाल में कुल 25 आयुक्त बदले गए हैं। वर्ष 1995 से 2023 तक अब तक पिछले 28 सालों में नगर परिषद में 65 आयुक्त बदले जा चुके हैं। नगर परिषद में अजय चांडक का 28 नवम्बर 2014 से 2 दिसम्बर 2019 तक पांच साल का कार्यकाल रहा। चांडक की भाभी करुणा चांडक ने 2 दिसम्बर 2019 को सभापति के रूप में अपना कामकाज संभाला। इस परिवार के इन दोनों सदस्यों के सभापति कार्यकाल का समय 104 महीनों का पूरा हो चुका है। इस दौरान 25 आयुक्त बदले जा चुके हैं।

आयुक्त कपिल कुमार यादव का तबादला हनुमानगढ़ हो गया है। यादव पहले सूरतगढ़ में उपखंड अधिकारी के पद पर थे, लेकिन पिछले साल सात नवम्बर 2022 को यहां नगर परिषद में बतौर आयुक्त के पद पर लगाया था। कुछ दिन बाद वे करीब चार माह के लिए मेडिकल अवकाश पर चले गए और वापस लौटे तो यादव ने शक्तियाें का अहसास कराया, लेकिन मंगलवार को राज्य सरकार ने आरएएस की सूची में यादव को तब्दील कर दिया। देवर- भाभी के राज में पच्चीस आयुक्त तब्दील

इस नगर परिषद में सभापति रहे अजय चांडक के पांच साल में 10 आयुक्त बदले गए थे, जबकि अजय चांडक की भाभी करुणा चांडक के अब तक सभापति के कार्यकाल में 15 आयुक्त बदले गए हैं। राजनीतिक विशषेज्ञों की मानें तो अजय चांडक को तत्कालीन भाजपा हाइकमान से अनबन होने के कारण पार्टी से निलम्बित कर दिया गया था। ऐसे में बार-बार आयुक्त बदलने का सिलसिला जारी रहा। यह सिलसिला अब तक जारी है। हालांकि करुणा चांडक सभापति बनकर कांग्रेस का बोर्ड गठित किया, लेकिन राजनीतिक द्वेषता का पीछा उनके साथ भी अप्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है। करूणा चांडक के अब तक 44 माह के कार्यकाल में 15 आयुक्त बदले जा चुके है।

महज एक दिन के लिए आयुक्त

नगर परिषद में आरएएस अशोक सांगवा एक मात्र दिन के लिए आयुक्त बने थे। जिन्होंने जिस दिन आयुक्त का पदभार संभाला और उसी दिन तबादला भी हो गया। नगर परिषद में सांगवा 26 जुलाई 2016 को आयुक्त बने थे और उसी दिन शाम को उनका तबादला कहीं अन्यत्र हो गया। इसी प्रकार प्रियंका बुडानिया दूसरी पारी में 5 जनवरी 2021 को आयुक्त के पद पर लौटी और उसी दिन शाम को एपीओ हो गई थी। राजनीतिक एप्रोच के चलते नगर परिषद के कार्यालय अधीक्षक लीलाधर बंसल महज आठ दिनों के लिए आयुक्त के पद पर रह चुके हैं।

चांडक फैमिली की एंट्री से 25 आयुक्त आए और गए

करतार सिंह पूनियां 27.10.2014 13.05.2015

महेश कुमार (आरओ) 13.05.2015 02.06.2015

मिलखराज चुघ (आरओ) 03.06.2015 14.06.2015

कपूर शंकर मान 15.06.2015 06.05.2016

मिलखराज चुघ (आरओ) 07.05.2016 से 04.07.2016

रचना भाटिया 04.07.2016 से 25.07.2016

अशोक सांगवा 26.07.2016 से 26.07.2016

शंकरलाल शर्मा 29.07.2016 से 26.08.2016

सुनीता चौधरी 26.08.2016 से 08.09.2018

अशोक असीजा 13.09.2018 27.02.2019

राजेश कुमार नायक 27.02.2019 से 04.03.2019

मिलखराज चुघ (आरओ) 05.03.2019 से 01.08.19

प्रियंका बुडानिया 02.06.2019 से 03.12.2020

विश्वास गोदारा 17.12.2020 से 2712.2020

लीलाधर बसंल 28.12.2020 से 04.01.2021

प्रियंका बुडानिया 05.01.2021 से 05.01.2021

उम्मेद सिंह रतनू 06.01.2021 से 16.02.2021

सचिन यादव 17.02.2021 से 28.04.2022

विश्वास गोदारा 28.04.2022 से 19.07.2022

मनोज मीणा 20.07.2022 से 29.08.2022

गुरदीप सिंह 30.08.2022 से15.11.2022

कपिल यादव 16.11.2022 से 17.01.2023

विश्वास गोदारा 18.01.2023 से 19.05.2023

कपिल यादव 19.05.2023 से 02.08.2023

राकेश अरोड़ा 02.08.2023 से कार्यवाहक

तब 19 साल में बदले थे चालीस आयुक्त

चांडक परिवार के आने से पहले नगर परिषद में वर्ष 1995 से लेकर वर्ष 2014 तक करीब 19 साल की समय अवधि में चालीस आयुक्त बदले गए थे। जबकि चांडक फैमिली की एंट्री के बाद करीब आठ सालों में पच्चीस आयुक्त तब्दील हो चुके है। पूर्व के आयुक्तों में ओपी बुनकर, खजान सिंह, आशाराम डूडी, अशोक कुमार यादव, राजेन्द्र कुमार मीणा, जीवनदास डगला, हितेश कुमार, मलकीयत सिंह सैनी, एएच गौरी, प्रहलाद कुमार मीणा आदि रह चुके हैं। इसमें से ओपी बुनकर फिलहाल कोटा के जिला कलक्टर के रूप में कार्यरत हैं।