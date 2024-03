तेज रफ्तार से दौड़ रहीं दो बाइक आपस में भिड़ी, चूर-चूर हो गया बाइक सवार का सिर... मौत

Submitted by:

मिली जानकारी के अनुसार देर रात सादुलशहर के नजदीक गदरखेड़ा तिराहे के पास दो बाइकों की आपस में भिड़ंत हो गई। सादुलशहर पुलिस ने बताया, राजपुरा गांव के रहने वाले तीन युवक एक ही बाइक पर सवार थे और देर रात तीनों मजदूरी कर अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान दूसरी बाइक पर आ रहे बाइक सवार से टक्कर हो गई।

Two Motorcycles Collide in Sriganganagar, One Killed : बिना हेलमेट पहने तेज रफ्तार से बाइक चला रहे दो बाइक सवार आपस में ऐसे टकराए कि एक की तो मौके पर ही मौत हो गई। दोनों के सिर आपस में भिड़े। एक का सिर चूर-चूर हो गया। तीन अन्य के मल्टीपल फ्रैक्चर्स हैं और दोनों की हालत बेहद ही गंभीर है। दोनों बाइक पर चार युवक सवार थे। दोनों की बाइक भी टकराने के बाद चकनाचूर हो गई। घटना देर रात राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले की है। पुलिस ने शव को मुर्दाघर में रखवाया है।