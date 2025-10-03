चार माह पहले 13 लाख रुपए की चोरी कर घूमने निकल गए दो दोस्त, अब पुलिस ने दबोचा

श्रीगंगानगर. करीब चार माह पहले सूने घर से 13 लाख रुपए की नकदी चोरी करने के मामले में जवाहरनगर पुलिस ने दो आरोपियेां केा गिरफ़तार किया है। इन दोनों को दबोचा तो माफी मांगते हुए अपने कान पकड़ने लगे। ये दोनों आरोपी नशे के आदी है और आपस में दोस्त है। इन दोनों ने नशे की आपूर्ति के लिए चक तीन ई छोटी की गली नम्बर आठ में चार माह पहले चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरी किए गए 13 लाख रुपए से चार माह तक पंजाब और हरियाणा में घूमने निकल गए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इन दोनों की पहचान कर दबोच लिया है। जवाहरनगर थानाधिकारी देवेन्द्र सिंह ने बताया कि पंजाब के मलोट क्षेत्र गांव अबुलखुराना निवासी जसप्रीत सिंह उर्फ बोबी और एसएसबी रोड गली नम्बर दो निवासी करण उर्फ गौरू को गिरफतार किया। इन दोनों को गुरुवार को अदालत में पेश किया, वहां से दो दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया है। इस प्रकरण में आरोपियों की पहचान करने में कांस्टेबल हरदेवसिंह का विशेष योगदान रहा। इस मामले की जांच एएसआई गुरदीप सिंह कर रहे है।

जांच अधिकारी ने बताया कि 31 मई को एसएसबी रोड गली नम्बर आठ निवासी सुरेन्द्र कुमार अरोड़ा ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह मकान बेचने का धंधा करता है। एक मकान को सेल कर उसकी पेमेंट करीब 13 लाख रुपए आई थी, इस पेमेंट को अपने घर की अलमारी में रख दी। 29 मई की रात वह, उसकी पत्नी निशा, मां और बेटी नमन घर पर ताला लगाकर रिश्तेदारी में चले गए। जब वापस आए तब घर के ताले टूटे हुए थे और कमरे की अलमारी भी बिखरी मिली। जब संभाला तो मकान की पेमेंट 13 लाख रुपए की नकदी भी अज्रात चोर चुरा ले गए। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। इस मामले में पुलिस ने कई जगह की सीसीटीवी फुटेज खंगाली तो इन दोनों आरोपियों की पहचान हुई। जांच अधिकारी की अगुवाई में पुलिस दल ने मलाेट में जाकर डेरा डाला। आरोपी जसप्रीत सिंह उर्फ बोबी के परिजनों की सूचना पर दूसरे आरोपी करण उर्फ गौरू के बारे में पता चला। करीब तीन माह तक दोनेां आरोपी किराये की कार पर घूमने निकल गए। जांच अधिकारी ने बताया कि दोनेां आरोपी अपने पास मोबाइल नहीं रखते है लेकिन नशे के आदी है। नशे के लिए छोटी चोरी की वारदात करने के लिए इस घर में घुसे थे लेकिन अलमारी से इतने रुपए मिले तब वे पंजाब चले गए और वहां से घूमने निकल पड़े।

दोनों शातिर अपराधी, कई केस दर्ज

आरोपी जसप्रीत सिह उर्फ बोबी शातिर अपराधी है। उसके खिलाफ पांच केस दर्ज है। वह पिछले पांच साल से चोरी की वारदातों में शामिल रहा है। इस पर केातवाली में दो, सदर में एक और जवाहरनगर थाने में दो प्रकरण पंजीबद़ध है। वहीं आरोपी करण उर्फ गौरू मूल रूप से बिहार का रहने वाला है। उसके पिता मजदूरी करते है। घर में मां की मृत्यु होने के बाद वह नशे करने लगा। नशे की आपूर्ति के लिए उसने कई बार चोरी की वारदात की है। इसके खिलाफ तीन मामले दर्ज है। उसने पंजाब के आरोपी जसप्रीत सिंह उर्फ बॉबी के साथ दोस्ती कर चोरी की गैंग बना डाली।