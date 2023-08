महज दो घंटे में दो सौ नेत्र रोगी लाभाविंत

श्री गंगानगरPublished: Aug 13, 2023 07:52:48 pm Submitted by: surender ojha

Two hundred eye patients benefitted in just two hours- राजस्थान पत्रिका और आयरा फाउंडेशन चेरिटेबल ट्रस्ट का संयुक्त आयोजन

महज दो घंटे में दो सौ नेत्र रोगी लाभाविंत

श्रीगंगानगर. राजस्थान पत्रिका और आयरा फाउंडेशन चेरिटेबल ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में दो सौ से अधिक नेत्र रोगियों का उपचार किया गया। भगतसिंह चौक के समीप राजकीय सार्वजनिक जिला पुस्तकालय कैम्पस में आयोजित इस नेत्र रोग निशुल्क परामर्श एवं उपचार शिविर का समय सुबह दस बजे से दोपहर बारह बजे तक निर्धारित किया गया लेकिन लोगों का तांता दोपहर सवा एक बजे तक जारी रहा। सुबह दस बजे से पहले लोगों का आने का सिलसिला शुरू हो गया था। अलग अलग काउंटर बनाकर रोगियों का उपचार कराया गया। इस शिविर संचालन में कई सामाजिक कार्यकर्ता भी वॉलियेंटर के रूप में आगे आए। शिविर में राजकीय जिला चिकित्सालय से सेवानिवृत्त नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. सीमा राजवंशी की अहम भूमिका रही। डा. राजवंशी ने वहां आए रोगियों और महिलाअेां की आंखों का चेकअप कर उपचार किया। फाउंडेशन अध्यक्ष रामावतार शर्मा ने बताया कि इलाके में आई फ्लू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए यह शिविर लगाने के लिए फाउंडेशन टीम ने निर्णय लिया था। पत्रिका टीम को भी साधुवाद जिन्होंने अल्प समय में इतना बड़ा आयोजन कराया। ट्रस्ट टीम और पत्रिका की ओर से चिकित्सक डा. राजवंशी को स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया। इससे पहले इस कैम्प में इलाके से विभिन्न संगठनों से जुड़े पदाधिकारी भी पहुंचे। इसमें पार्षद लोकेश स्याग, सामाजिक कार्यकर्ता वीणा चौहान, गीता भवन प्रबंध समिति के अधिवक्ता राजेँन्द्र शर्मा, राजस्थान नर्सिग एसोसिएशन के अजीत शर्मा कैम्प के साक्षी बने।

इस शिविर में रोगियों में उपचार कराने के लिए उत्साह दिखाई दिया। आई फ़्लू से प्रभावित कई रोगी अपने एतिहात बरतते हुए उपचार कराने पहुंचे। शिविर में स्काउट गाइउ के स्टूंडेंट भी काफी संख्या में पहुंचे। इन स्टूडेंट्स का उपचार दवाइयां निशुल्क वितरित की गई। वहीं पुरानी आबादी, सिविल लाइन्स क्षेत्र, भगतसिंह कॉलोनी, एच ब्लॉक, गोलबाजार क्षेत्र, जवाहरनगर क्षेत्र भी काफी लोग आए। इस कैम्प के संमापन होने तक रोगियों की संख्या दो सौ पार कर चुकी थी। इस दौरान ट्रस्ट सचिव संगीता, कोषाध्यक्ष भारत गुप्ता, उपाध्यक्ष दीपा गुप्ता के अलावा रुपकिशोर सिंह, मनीष शर्मा, पृथ्वीराज, जोत सिंह, विनोद कुमार, मनोज कुमार, सुनीता शर्मा, शोभा आदि ने वॉलीटियर के रूप में व्यवस्था संभालने में जुटे हुए थे।

इस बीच, पुरानी आबादी के वार्ड पन्द्रह से आई महिला निशा सेठी का कहना था कि पत्रिका को थैक्स। खबरों के साथ साथ साामाजिक सरोकार के पर्याय राजस्थान पत्रिका ने आई फ्लू के प्रकोप को देखते हुए नेत्र रोग जांच शिविर आयोजित कर अच्छा कदम उठाया हैं। यह आमजन के लिए फायदेमंद रहा हैं। ऐसे कैम्प आए दिन लगाने की जरूरत हैं।

स्काउट गाइड कैम्प में इन दिनों चल रहे प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुए गांव 58 एलएनपी रिड़मलसर निवासी 13 वर्षीय छात्र श्रवण कुमार ने अपने सहपाठियों के साथ नेत्र रोग जांच शिविर में पहुंचा। इस छात्र का कहना था कि पत्रिका के इस कैम्प में उसका उपचार महज चंद मिनटों में हो गया। इस संबंध में जब प्रशिक्षण शिविर में आए साथियों को बताया तो वे भी अपनी आंखों की जांच कराने पहुंच गए।