सोडियम हाइपो क्लोराइट दवा की खरीद में अनूपगढ़ बीडीओ ने दिखाई थी दरियादिली

Two investigations in drug purchase case, BDO guilty in one, second not completed-दवा खरीद प्रकरण में दो जांच, एक में बीडीओ दोषी, दूसरी पूरी नहीं.