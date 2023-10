महज दस कदम पर दो रामलीला का मंचन

श्री गंगानगरPublished: Oct 11, 2023 11:11:18 pm Submitted by: surender ojha

Two Ramlilas staged just ten steps apart- अगले दस दिन सुखाडि़या सर्किल होगा राममय

महज दस कदम पर दो रामलीला का मंचन

श्रीगंगानगर। शहर में इस बार फिर से दो जगह रामलीला का मंचन किया जाएगा। सुखाडि़या सर्किल के पास एक छोर में रामलीला मैदान में श्री हनुमान राम नाटक समिति की ओर से दिव्या रामलीला का मंचन 12 अक्टूबर से और दूसरे छोर में िस्थत गोपीराम बगीची में श्रीराम लीला सेवा समिति की ओर से हाईटेक रामलीला का मंचन 14 अक्टूबर से किया जाएगा। इन दोनों रामलीला मंचन स्थल के बीच दूरी महज दस कदम हैं। इन दोनों रामलीला मंचन की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा गया हैं।

श्री हनुमान राम नाटक समिति के अध्यक्ष ओम असीजा ने बताया कि 12 से 22 अक्टूबर तक मंचित होने वाली दिव्या रामलीला में इस बार आकर्षक झांकियाें और मर्यादा पुरूषोत्तम भगवान श्रीराम के आदर्शो को सरल और सहज भाषा में जन-जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कलाकार लविश- राम की भूमिका, राकेश-लक्ष्मण, रवि डाबला- सीता, राजेश बवेजा-भरत, देवेन्द्र खुराना- दशरथ एवं रावण, संजय बत्तरा हनुमान की भूमिका, निरंजन अग्रवाल शिवजी नट व केवट व वीना चौहाण नटनी, कैकेई की भूमिका एवं जय बागड़ी, सन्नी, गगन, श्याम रायरानियां, भीमसैन, प्रभु शर्मा, तुलसी परदेसी विभिन्न पात्रों की भूमिका निभाएंगें।

इधर, सेठ गोपीराम गोयल की बगीची में रामलीला सेवा समिति की ओर से आयोजित होने वाली हाईटेक रामलीला में तकनीक का भरपूर उपयोग होगा। समिति अध्यक्ष कृष्ण गुनेजा ने बताया कि 13 अक्टूबर को जागरण होगा। 14 से 23 अक्टूबर तक मंचित होने वाली इस रामलीला में इस बार ताड़का वध, लक्ष्मण मूर्छा, राम-बाली युद्ध, संजीवनी बूटी लाने जैसे दृश्यों को कुछ ऐसा दिखाया जाएगा कि यह बिलकुल जीवंत लगे। साउंड के जरिए दृश्यों को लाइव दिखाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राम की भूमिका दिनेश शर्मा, लक्ष्मण- दीपू देहरान, सीता- रवीना भगत, हनुमान- रवि सोनी, रावण- भूपेन्द्र शर्मा, मेघनाथ- आशीष अरोड़ा अभिनय करेंगे। कुंभकरण इस बार दस फीट का नजर आएगा।

इस बीच, रामलीला मैदान में गंदगी पसरी हुई नजर आई। बरसात होने के बाद कई दिनों तक इस मैदान में पानी पसरा रहा। इससे वहां घास और अन्य झाडि़यां उग आई लेकिन इसे साफ करने के लिए नगर परिषद प्रशासन ने कभी सुध नहीं ली। यहां तक कि वहां कुई साफ करने के लिए टैंकरों का जमघट लगा हुआ था। हालांकि रामलीला आयोजन समिति ने नगर परिषद प्रशासन से सफाई कराने का आग्रह भी किया लेकिन अधिकारियों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। इस संबंध में आयुक्त यशपाल आहुजा ने बताया कि गुरुवार को सफाई कराने के लिए शहरी नरेगा श्रमिकों को लगाया जाएगा।