कोरोना को चुनौती देने के लिए बिना संसाधनों के रोगियों की पहचान करने में जुटी पौने दो हजार कर्मवीर ‘आशा ’

two thousand karmavir 'Asha' to challenge the corona अपनी डयूटी की पक्की आशा सहयोगिनों ने कोरोना वायरस खतरे से मुकाबले के लिए खुद को ढाल लिया है।