बिना लाइसेंस से चले रहे ​थे दो ठेके, शराब की बड़ी खेप बरामद

श्री गंगानगरPublished: Mar 01, 2024 10:52:10 pm Submitted by: surender ojha

Two vends were running without license, huge consignment of liquor recovered- दो महीने से संचालित रही थी दुकानें, तीन सैल्समैन गिरफ़्तार

#liquor recoveredइलाके में दो आईपीएस अफसरों की जोड़ी ने शहर में बिना लाइसेंस से दो शराब ठेके पर दबिश देकर शराब की बड़ी खेप बरामद की हैं। एक दुकान पदमपुर रोड पर मालवा पैलेस के पास और दूसरी दुकान पुरानी आबादी सब्जी मंडी के पास संचालित हो रही थी, इन दोनों दुकानों पर करीब साढ़े सत्रह हजार से शराब की बिक्री की राशि जब्त कर तीन आरोपियों को गिरफ़्तार किया हैं। इन दोनों दुकानों के अवैध रूप से संचालित होने की पीछे सफेदपोश का हाथ रहा हैं। जिला आबकारी विभाग की नजर में अवैध शराब होने के बावजूद जिला मुख्यालय पर बिना लाइसेंस दुकानें पिछले दो महीने से धड़ल्ले से संचालित हो रही थी। सीओ सिटी आईपीएस बी. आदित्य की देखरेख में आईपीएस प्रोबेशनर विनय कुमार की नेतृत्व में गठित टीमों ने पुरानी आबादी थाना क्षेत्र में इन दोनोें दुकानों पर दबिश दी। इस कार्रवाई से शहर में अन्य गैर कानूनी तरीके से संचालित हो रही दुकानों के दुकानदारों में खलबली मच गई। पुलिस प्रशासन ने इन दोनों दुकानों पर करीब दो लाख रुपए की अवैध अंग्रेजी शराब के 394 क्वाटर, 94 हाफ, 28 बोतल, 45 बोतल बीयर, 300 क्वाटर देशी शराब और 17 हजार 738 रुपए अवैध शराब ब्रिक्री राशि बरामद की हैं।

सीओ सिटी बी आदित्य ने बताया कि पुरानी आबादी थाना क्षेत्र पदमपुर रोड पर मालवा मैरिज पैलेस के पास शराब ठेका अवैध तौर पर संचालित हो रहा था। यह सूचना मिलने पर आईपीएस प्रोबेशनर विनय कुमार की नेतृत्व में पुरानी आबादी के जाब्ते के अलावा आबकारी विभाग के प्रहाराधिकारी बनवारीलाल की अगुवाई में टीम ने दबिश दी। इस दुकान से 13 बोतल, 39 अद्दे, 81 क्वाटर अवैध अग्रेजी शराब, 15 बोतल बीयर,142 क्वाटर देशी मदिरा और शराब बिक्री राशि 2138 रुपए बरामद किए गए। वहां सरेआम शराब बेच रहे पुरानी आबादी वार्ड नौ चांदनी चौक निवासी 24 वर्षीय आकाश पुत्र मामराज और पुरानी आबादी श्यामनगर वार्ड सात निवासी 32 वर्षीय रवि कुमार पुत्र जगदीश सिंह सिख को गिरफ़्तार किया।

इधर, पुरानी आबादी पुलिस ने सब्जीमंडी के पास अवैध तौर पर संचालित शराब ठेके पर दबिश दी। वहां सेल्समैन संगरिया वार्ड 23 निवासी 33 वर्षीय जॉनी मिडढा पुत्र प्रेमकुमार को गिरफ़तार किया। इस दुकान से 15 बोतल, 55 अद्दे, 232 क्वाटर अवैध अग्रेजी शराब, 30 बोतल बीयर, 158 क्वाटर देशी मदिरा और शराब बिक्री राशि 15 हजार 600 रुपए बरामद किए गए। यह दुकान भी पिछले छह माह से संचालित हो रही थी लेकिन आबकारी विभाग की अनदेखी से सरेआम अवैध तौर पर अंग्रेजी और देसी शराब का बेचान किया जा रहा था।

बिक्री बढ़ाने के लिए गली-गली खोल दी दुकानें

शराब के कई लाइसेंसीधारकों ने अपनी दुकानदारी बढ़ाने के लिए दुकान के अलावा शराब का स्टॉक रखने के लिए गोदाम को किराये पर लेकर आबकारी विभाग से अनुमति की आड़ में गली मोहल्ले और गांव गांव अवैध तौर पर दुकानें खोल रखी हैं। एक गांव में एक लाइसेंसी दुकान की आड़ में चार दुकानें संचालित हो रही हैं। अब सरकार बदली तो पुलिस अधीक्षक भी बदल गए। ऐसे में पुलिस प्रशासन ने अवैध तौर पर संचालित दुकानों के बारे में अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया हैं। सीओ सिटी ने बताया कि आबकारी विभाग से लाइसेंसी दुकानों की सूची मांगी गई हैं, इस सूची का मिलान भी कराया जाएगा ताकि अवैध रूप से संचालित दुकानों को सीज किया जा सके।

पू्र्व पार्षद प्रेम नायक की भूमिका

जांच अधिकारी ने बताया कि यह दुकान पूर्व पार्षद और शराब कारोबारी प्रेम नायक की हैं। नायक लंबे समय से शराब का बेचान करता हैं। उसने लाइसेंसी और गैर लाइसेंसी दुकानें संचालित करवा रहा हैं, इस संबंध में आरोपियों से पूछताछ की जा रही हैं। इस बीच, भारी मात्रा में शराब की बोतलें और क्वार्टर की जब्ती के उपरांत पुलिस ने चेतक की गाड़ी को बुलाकर इस शराब का उठाव कराया। पुलिस कार्रवाई के दौरान इन दोनेा दुकानों पर डीप फ्रीज और फ्रीज में बीयर और अंग्रेजी की शराब की बोतलें निकाली गई। आमजन को भ्रम में डालने के लिए आरोपियेां ने अपनी दुकानों पर साइन बोर्ड भी लाइसेंसीधारक दुकान की तरह तैयार हुआ लगा रखा था।

शट़टर हुए बंद, मची खलबली

शहर के कई मुख्य चौक चौराहों के आसपास अवैध तौर पर संचालित दुकानों के संचालकों में खलबली मच गई। कई दुकानदारों ने अपने शट़टर बंद कर दिए। पुलिस अधिकारियों ने ऐसे बंद दुकानो की बकायदा वीडियोग्राफी भी कराई हैं। जिन जनप्रतिनिधियों ने अपनी एप्रोच के चलते इन अवैध दुकानों का संचालन कर रखा था, उनको भी पुलिस ने अपनी जांच के दायरे में शामिल किया हैं।

