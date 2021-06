यूआईटी का मनमाफिक बजट: अपनों पर कंजूसी, गैरों पर दरियादिल्ली

UIT's desired budget: skimping on loved ones, poor on othersDelhi- पिछले साल न्यास क्षेत्र पर हुए 1.10 करोड़ और गैर न्यास में 1.45 करोड़ कर दिए खचज़्