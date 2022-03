Ukraine study news : अब पढ़ाई के लिए दुनिया में बने मॉडल हमारा देश

श्री गंगानगर Updated: March 05, 2022 12:46:49 am

Ukraine news @ श्रीगंगानगर. यूक्रेन संकट में फंसा पार्षद का बेटा लखन गौड़ आखिकर लंबी जिद्दोजहद के उपरांत वापस स्वदेश लौट आया। दिल्ली से इंटरसिटी ट्रेन पर यहां जैसे ही रेलवे स्टेशन पहुंचा तो उसके दादा, दादी, माता पिता के अलावा कई रिश्तेदार और परिचित परिवार के संग पहुंचे और अभिनंदन किया।#Russia-Ukraine

नगर परिषद की नेता प्रतिपक्ष और पार्षद डा.़बबीता गौड़ और पूर्व पार्षद पवन गौड़ के बेटे लखन गौड़ ने इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार जताते हुए अपील भी की। Ukraine study news गौड़ का कहना था कि यूक्रेन से जिस तत्परता से पीएम मोदी ने भारतीय स्टूडेंट्स को यूक्रेन से लाने का काम किया है वह उम्रभर याद रखा जाएगा। medical student to leave Ukraine. Nuclear power plant

गौड़ के अनुसार यूक्रेन में मेडिकल और अन्य क्षेत्र में पढ़ाई के लिए वहां गए स्टूडेंट्स का भविष्य अब क्या होगा, यह सबसे ज्यादा चिंता का विषय है। यूक्रेन संकट के बाद पौलेण्ड, हंगरी, रोमानिया जैसे देशों ने यूक्रेन में पढऩे वाले बच्चों को वहां पढ़ाई करने का निमंत्रण दे रहे है जबकि वह चाहता है कि देश में स्वदेश लौटे स्टूडेंट्स को अपने भारत देश में ही पढ़ाई करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी बड़ा कदम उठाए। केन्द्र की मोदी सरकार को इस संबंध में तत्काल कैबीनेट की मीटिंग बुलाकर यह प्रस्ताव पारित करने चाहिए। medical student to leave Ukraine

यह प्रस्ताव पारित होने से सैँकड़ों युवाअेां का भविष्य संवारेगा वहीं पूरी दुनिया में युवा शक्ति के भारत का नाम रोशन होगा। दुनियाभर के युवा हमारे देश में पढ़ाई करने के लिए आएंगे। देश के युवा भी विदेशों में पढ़ाई करने से गुरेज करेंगे।

Sri Ganganagar Lakhan Gaur

स्वदेश लौटे लखन गौड़ ने बताया कि दोस्तों ने संकट के दौर में साथ निभाया। रूस के हमले तेज होने के बाद एेसा लगा कि घर वापसी कभी नहीं हो पाएगी। लेकिन मम्मी और पापा के हौंसले और दोस्तों की हिम्मत ने साथ दिया। Ukraine चार दोस्त पहले डैमोपुरो से रवाना हुए। वे हंगरी बॉर्डर तक पहुंचने लगे तो बाकी तीन सौ स्टूडेंट़स के काफिले को रवाना किया गया। Ukraine news हंगरी बॉर्डर तक पहुंचने के लिए Ukrainian Railways 1100 किमी का सफर ट्रेन, बस और पैदल चलकर पूरा किया। यूक्रेन की राजधानी कीव से उनकी ट्रेन गुजरी तो मन में हादसे होने की आंशका अधिक दिखी। संकट मोचक हनुमानजी को याद करते हुए पूरा सफर किया। लगातार 36 से 38 घंटे के लगातार सफर से कदम जबाव देने लगे लेकिन देश में वापस लौटने की जिद्द इतनी अधिक थी कि देश के अलग अलग राज्यों से उसके साथ दोस्तों ने बार बार जय हिंद के जयघोष लगाते रहे। Sri Ganganagar Lakhan Gaur

Lakhan Gaur City Council Leader of Opposition and Councilor Dr. Babita Gaur and former councilor Pawan Gaur's son Lakhan Gaur

