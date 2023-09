कांटेदार मुकाबले में उमेश फिर बने अध्यक्ष

श्री गंगानगरPublished: Sep 03, 2023 10:49:44 pm Submitted by: surender ojha

Umesh became president again in a tough contest- सफाई मजदूर कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव

कांटेदार मुकाबले में उमेश फिर बने अध्यक्ष

श्रीगंगानगर। सफाई मजदूर कांग्रेस यूनियन के अध्यक्ष पद पर उमेश वाल्मीकि निर्वाचित हुए हैं। उँन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी दीपक चांवरिया को 180 वोटों के भारी अंतर से हराकर जीत दर्ज की। रविवार शाम को जैसे ही यह परिणाम घोषित हुआ तो वाल्मीकि के समर्थकों ने गुलाल बिखेर कर खुशी का इजहार किया। नगर परिषद सभागार में मतदान स्थल बनाया गया। मतदान रविवार सुबह आठ बजे से शाम पांच बजे तक किया गया। इसके बाद मतगणना कर परिणाम घोषित किया। चुनाव अधिकारी अमर सिंह झूंझ ने बताया कि कुल वोट 1311 में से 1224 वोट पोल हुए। इसमें 13 वोट निरस्त किए गए। उन्होंने बताया कि प्रत्याशी दीपक चांवरिया को 411 वोट, उमेश वाल्मीकि को 591 वोट, बिन्दर उर्फ सोणी को 197 वोट, पूर्णराम को सिर्फ 12 वोट मिले। इस मतदान स्थल पर पुलिस का व्यापक जाब्ता तैनात किया गया था। एक एक वोट के लिए प्रत्याशियों में जोर अजमाइश रही। विदित रहे कि उमेश वाल्मीकि पहले भी अध्यक्ष रह चुके हैं।

इस चुनाव को लेकर सफाई कर्मियों में इतना अधिक उत्साह नजर आया कि सुबह आठ बजे जैसे ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई तो महज दो घंटे में ही वोट पोल का आंकड़ा सवा सात सौ तक पहुंच गया। इसके बाद वोटर कम आने लगे। पुरानी आबादी और इंदिरा चौक से मतदाताओं को लाने और वापस छोड़ने के लिए प्रत्याशियों ने विशेष वाहनों की सुविधा तक दी। चुनाव चिह्न के बैनर और प्रत्याशियों के फोटो वाले होर्डिग्स मतदाताओं को आकर्षित करते नजर आए। मतदान केन्द्र के बाहर नगर परिषद के पूर्व सभापति श्याम लाल धारीवाल, मोहन बेदी, मदन सिरसवाल आदि मौजूद थे।

चुनाव के दौरान प्रत्याशियों और उनके समर्थकों में आपस में तकरार भी हुई। वहीं मतदान स्थल पर चुनाव अधिकारी को लेकर आरोप प्रत्यारोप लगाए गए। हंगामा अधिक हुआ तो चुनाव अधिकारी ने प्रत्याशियों के एजेंटों को बाहर निकालने लगे तो प्रत्याशियोें ने किसी तरह आपसी सहमति कर ली। वहीं अपने अपने पक्ष में वोट के लिए धड़ेबंदी भी दिखाई दी। पूर्व अध्यक्षों के गुट अलग अलग खेमों में जाकर अलग अलग प्रत्याशियों के पक्ष में वोट डलवाने की अपील करते हुए नजर आए। नगर परिषद के अंदर और बाहर पुलिस की कड़ी सुरक्षा से विवाद ज्यादा नहीं बढ़ा।

इस चुनाव में डबल इंजन का फार्मूला फिर बरकरार रहा। पिछले सप्ताह वाल्मीकि सभा के चुनाव हुए थे, इसमें विजय कुमार अध्यक्ष बने थे। इसी खेमे ने सफाई मजदूर कांग्रेस यूनियन के अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी उमेश वाल्मीकि का समर्थन किया था। पिछले कुछ अर्से से वाल्मीकि सभा के चुनाव में जो ग्रुप जीतता है उसके ग्रुप से ही सफाई मजदूर यूनियन के अध्यक्ष का बनना तय हो जाता हैं। ऐसा रविवार को भी देखने को मिला।