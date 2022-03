श्रीगंगानगर में बेकाबू पिकअप पलटी, 15 घायल, दो गंभीर

Uncontrollable pickup overturned in Sriganganagar, 15 injured, two serious- राजियासर के पास हुआ हादसा, चने की फसल कटाई के लिए जा रहे थे श्रमिक

श्री गंगानगर Published: March 28, 2022 11:06:40 am

श्रीगंगानगर. सूरतगढ़ एरिया के राजस्व थाना क्षेत्र गांव कुंभगढ़िया के पास अनियंत्रित हुई पिकअप पलट गई. इस जीप में सवार 15 श्रमिक चना कटाई के लिए खेत में जा रहे थे. पिकअप जीप की गति इतनी तेज थी कि वाहन चालक से बेकाबू हो गई और वह एकाएक पलट गई. इसमें सवार 15 जने घायल हो गए जिसमें दो की हालत नाजुक बनी हुई है. सभी घायलों को राहगीरों और एंबुलेंस 108 के माध्यम से सूरतगढ़ के ट्रामा सेंटर पर लाया गया जहां घायलों का उपचार किया.

घायलों में से एक जने ने बताया कि वह अपने परिवार की महिलाओं के साथ खेत में चना कटाई के लिए इस पिकअप में सवार होकर जा रहा था कि रास्ते में बेकाबू हो गई यह पिकअप एकाएक पलट गई. इसने बताया कि इलाके से काफी मजदूर विभिन्न खेतों में फसल कटाई के लिए इन दिनों रोजाना आवाजाही करते हैं. खेत मालिक अपने खेतों में फसल कटाई के लिए मजदूरों को किराए के वाहनों से खेतों में लाते हैं और फसल कटाई के बाद इनको वापस उनके गांव छोड़ने के लिए वाहन पर भेज देते हैं.

पिकअप प्रिया अन्य इस हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. घायलों में दो दोनों को श्रीगंगानगर रेफर किया गया है जिनके सर पर गहरी चोटें आई है. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि इस नेशनल हाईवे पर वाहनों की स्पीड निर्धारित स्पीड से ज्यादा रहती है. इस कारण वाहन चालक आगे चल रहे वाहनों को पीछा छोड़ने के लिए वाहन की स्पीड बढ़ा देते हैं. इस बीच राजियासर पुलिस ने घायल हुए लोगों के बयान दर्ज किए वहीं गंभीर घायल लोगों के बारे में जिला प्रशासन को सूचना दी है.

