श्री गंगानगरPublished: Feb 11, 2024 10:11:31 pm Submitted by: surender ojha

Under-19 World Cup Cricket Match: Silence as Uday gets out- कप्तान उदय सहारण के परिजनों और समर्थकों की थी जीत की उम्मीद

अंडर- 19 विश्व कप क्रिकेट मैच: उदय के आउट होते ही छाया सन्नाटा

#Under-19 World Cup अंडर- 19 टीम इण्डिया के कप्तान श्रीगंगानगर के उदय सहारण यहां से जाते समय अपने पिता व मां से कहकर गया था कि कप अपना ही होगा। लेकिन फाइनल में सहारण कप्तानी पारी खेल नहीं पाए और महज आठ रनों के स्कोर पर आऊट हो गए। इससे कप्तान के परिजनों के अलावा शहर के किक्रेट प्रेमी मायूस हो गए। कप्तान के आउट होते ही विकेटों की झड़ी लगी तो सम्मानजनक प्रदर्शन की दुआ मांगने लगे। रविवार को जिला मुख्यालय पर करणी मार्ग स्थित एक निजी स्कूल में बड़ी स्क्रीन इण्डिया व आस्ट्रेलिया के बीच फाइनल मैच जब शुरू हुआ तो वहां कप्तान के पिता कोच संजीव सहारण व उनकी मां शालिनी और चाचा अरविंद सहारण सहित अन्य परिजनों को उम्मीदें पूरी थी। इन परिजनों का कहना था कि उदय जब टूर्नामेंट खेलने गया तो कहकर आश्वासन देकर गया था कि कप अपना ही होगा। इसलिए परिजनों जीत के प्रति पूरी तरह आशावान है। पिता संजीव सहारण का दावा था कि टीम अवश्य ही विश्व कप लेकर आएगी और ऑस्ट्रेलिया से मिली हार का बदला चुकाएगी। बेटे की कप्तानी में फाइनल मैच खेलने को लेकर लोगों की ओर से उनको बधाईयों का तांता लगा हुआ था लेकिन मैच में जब कप्तान उदय आउट हुए तो खेल प्रेमियों में मायूसी छा गई। उदय सहारण की कप्तानी में खेलने पर जिला व प्रदेश के नाम रोशन किया है।