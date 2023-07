केन्द्रीय कानून मंत्री बोले, इसलिए पीएम मोदी के छुए थे पांव

श्री गंगानगरPublished: Jul 23, 2023 09:46:37 pm Submitted by: surender ojha

Union Law Minister said, that's why PM Modi's feet were touched- भाजपा के नए जिलाध्यक्ष का शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित

केन्द्रीय कानून मंत्री बोले, इसलिए पीएम मोदी के छुए थे पांव

श्रीगंगागर। केन्द्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल इस कार्यक्रम में करीब तीन घंटे देरी आए। इस दौरान उन्होंने कहा कि करीब डेढ़ महीने पहले मई में जब पीएम नरेन्द्र मोदी जापान से पापुआ न्यू गिनी देश पहुंचे थे, तब पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी के पैर भी छुए थे। इसके पीछे वजह यह रही कि जब कोरोनाकाल आया तब पापुआ न्यू गिनी के पीएम ने मोदी से मदद मांगी थी, तब दवाईयां उपलब्ध कराई गई। कोरोना की दूसरी लहर आई तब ऑक्सीजन और टीके तक उपलब्ध कराए गए, ऐसे में संकट के दौर में मोदी की ओर से की गई मदद से वे इतने प्रभावित हुए कि मोदी को देखते ही प्रोटोकॉल की परवाह किए बिना पांव तक छू दिए। हालांकि तब पापुआ न्यू गिनी देश् में वहां के पीएम की इस प्रोटोकॉल की अनदेखी कर ऐसे पांव छूने पर आलोचना भी हुई। केन्द्रीय मंत्री यहां पदमपुर रोड पर रिजॉर्ट में भाजपा के नए जिलाध्यक्ष शरणपाल सिंह के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। इस दौरान मेघवाल का कहना है कि स्वतंत्रता आंदोलन में अप्रत्यक्ष रूप से अपनी भूमिका निभाने वालों की जीवनी को आमजन तक पहुंचाने के लिए केन्द्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय की ओर से लघु नाटक, टेलीफिल्म और रंगमंच पर नाटय मंचित कराया जा रहा है। केन्द्रीय मंत्री का कहना था कि शहीद भगतसिंह के जेल में रहने दौरान एक महिला दुर्गा भाभी की ओर से किए गए कार्यो और उनकी जीवनी के पहलूओं के बारे में बताया। उनका कहना था कि मोदी सरकार ने ऐसे लोगों की जीवन से जुडे प्रेरक पहलूओं को अब युवा पीढ़ी को बताने का निर्णय लिया है। इस पर कार्य भी शुरू हो चुका है। अध्यात्मक विषय पर केन्द्रीय मंत्री ने गुरुनानक देव के दिए गए संदेश को राजस्थानी में गाकर भी सुनाया।