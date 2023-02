प्राइवेट हॉ​स्पिटल में प्रसूता की मौत पर हंगामा

श्री गंगानगर Feb 15, 2023

श्रीगंगानगर। मीरा चौक के पास प्राइवेट हॉस्पिटल में एक प्रसूता की उपचार के दौरान मौत हो गई। इस पर परिजनों ने हंगामा कर दिया। वहीं मीरा चौक से लेकर हाउसिंग बोर्ड तक वाहनों की आवाजाही रोकने के लिए परिजनों ने रास्ता जाम किया। परिजनों का आरोप था कि उपचार में चिकित्सकों ने लापरवाही बरती जिससे उनके परिवार की महिला की मौत हुई। वहीं पूरे शहर के थाना प्रभारियों और पुलिस का जाब्ता तैनात किया गया। यहां तक कि पुलिस लाइन से आरएससी का जाब्ता भी मंगवाया गया। माहौल बिगड़ने की आंशका पर एसडीएम मनोज मीणा और सीओ सिटी अरविन्द बेरड़ आदि अधिकारियों ने मोर्चा संभाला। इस बीच, परिजनों ने पत्रिका को बताया कि गुरुनानक बस्ती गली नम्बर चार निवासी नूर बेगम पत्नी अकरम को मंगलवार रात आठ बजे हाउसिंग बोर्ड जवाहरनगर चौक के पास जनता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इस हॉस्पिटल के संचालक डा. अतुल बंसल की देखरेख में उपचार किया गया। नॉर्मल डिलीवरी की बजाय सिजेरियन डिलीवरी की जरुरत हुई तब डा. शिवानी गर्ग को बुलाया गया। रात करीब साढ़े दस बजे इस गर्भवती का ऑपरेशन करने पर डिलीवरी हुई। बेटे के जन्म होने पर अकरम के परिवार में खुशियां आई। लेकिन रात करीब तीन बजे एकाएक तबयीत बिगड़ गई। सुबह करीब छह बजे इस प्रसूता को लेकर परिजनों को अन्य जगह रैफर होने की बात कही। कुछ देर बाद इसी हॉस्पिटल में प्रसूता नूर बेगम की मृत्यु हो गई। चिकित्सकों की माने तो इस प्रसूता को बचाने के लिए वैंटीलेटर पर भी रखा गया लेकिन ब्लड प्रेशर काफी कम होने के कारण रिकवर नहीं हो पाया। इधर, शहर के अधिकांश प्राइवेट हाॅस्पिटल के संचालक भी इस हॉस्पिटल में पहुंचे। आईएमए के अध्यक्ष डा. सुभाष राजोतिया के अनुसार रोगी को बचाने के लिए चिकित्सक हर संभव प्रयास करता है। जानबूझकर कोई गलती नहीं करता। इस मामले में चिकित्सकों की टीम ने भरसक प्रयास किए थे।

इधर, इंदिरा चौक के जागरूक नागरिक रमजान भाटी का कहना था कि हमें न्याय चाहिए न कि कोरे आश्वासन। इस नागरिक के छोटे भाई अब्दूल खान की पुत्रवधू नूर बेगम की मौत पर परिजनों ने खूब हंगामा किया। गुस्साए परिजनों ने हाउसिंग बोर्ड चौक और मीरा चौक पर चक्का जाम लगा दिया। इधर, परिजनों ने उपखंड अधिकारी मीणा और सीओ सिटी बेरड़ को लिखित में अवगत कराया कि जब तक मृतका का पोस्टमार्टम नहीं होता तब तक इस हॉस्पिटल को बंद रखा जाएं, संबंधित हॉस्पिटल के संचालक के प्रैक्टिस पर रोक लगाने, जिम्मेदार चिकित्सकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने आदि मांगे रखी। उधर, सीओ सिटी बेरड़ ने मृतका के परिजनों को शव का पोस्टमार्टम कराने का आग्रह किया। लेकिन मृतका के माता पिता बीकानेर गए हुए थे, वापस आने के बाद ही पोस्टमार्टम कराने पर सहमति हुई। मृतका का पीहर एसएसबी रोड पर है। करीब डेढ़-दो साल पहले ही उसकी शादी हुई थी। करीब बीस साल की इस प्रसूता की मौत को लेकर परिजनों के साथ रिश्तेदारों में गुस्सा था।

इस हॉस्पिटल परिसर में एक भी रोगी नहीं है। पूरे हॉस्पिटल में पुलिस ही पुलिस नजर आई। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के छोटे से भूखंड में तीन मंजिला बनाए गए इस हॉस्पिटल में ऑपरेशन थियेटर दूसरी मंजिल पर है। इसके लिए लिफ़्ट भी लगी हुई है। वहीं ग्राउण्ड फ्लोर पर रोगियों का ओपीडी में चैकअप के लिए चैम्बर बने हुए है। चिरंजीवी योजना के लिए बनाए गए काउण्टर को बंद कर वहां चाय बनाने के लिए सामान रखा हुआ है। इस हॉस्पिटल में छोटी छोटी बीमारियों का उपचार किया जा रहा था।