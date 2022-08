SriGanganagar लंपी से निपटने के लिए टोटकों का सहारा

Use of tricks to deal with lumpy- कोई धूनी देने तो कोई फिटकरी से नहलाने और मोबाइल से कान में फूंक रहे मंत्र

श्री गंगानगर Published: August 03, 2022 12:19:13 pm

श्रीगंगानगर. गोवंश में आई लम्पी स्किन डिजीज ने पशुपालकों को अब हर वह टोटका अपनाने को मजबूर कर दिया है, जिससे कि उनके पशु की जान बच सके। जमाना सोशल मीडिया का है, सो बीमारी से बचाव के वीडियो दर वीडियो वायरल हो रहे हैं। मंत्र के जरिए इस बीमारी का उपचार करने वाले ऑडियो क्लिप भी सोशल मीडिया पर खूब चल रहे हैं। पशु चिकित्सा विज्ञान में बीमारी के इलाज के लिए कोई कारगर दवा नहीं होने से पशु पालन विभाग भी लाचार नजर आ रहा है।

वायरस से फैलने वाली इस बीमारी की चपेट में बड़ी संख्या में गोवंश आ चुका है। भैंसों और अन्य पशुओं में इस बीमारी का प्रकोप कम है। यह भी देखने में आया है कि देशी नस्ल के गोवंश पर इस बीमारी का असर ज्यादा है। मृत पशुओं को जहां-तहां डाले जाने से स्थिति विकट हो रही है। इस स्थिति से निपटने के लिए पशु पालन विभाग ने मृत पशुओं के शव गड्ढ़े खुदवा कर उनमें दफनाने का काम शुरू किया है।

कोरोना की तरह लम्पी स्किन डिजीज गोवंश में फैल रही है। इस बीमारी से प्रभावित पशु के शरीर पर फफोले से होते हैं। पशु को बुखार आता है और उसका खाना-पीना छूट जाता है। ऐसी स्थिति में पशु खड़ा नहीं रह पाता और भूखे-प्यासे जमीन पर पड़े-पड़े ही उसकी मौत हो जाती है। श्रीगंगानगर जिले में अब तक सैकड़ों पशुओं की मौत इस बीमारी से हो चुकी है। लाचार और बेबस पशु पालकों ने अब अपने पशु धन को बचाने के लिए टोटकों का सहारा लेना शुरू कर दिया है।

इस बीच , कोरोना काल में चिकित्सक हाथों को बार-बार सैनिटाइजर से साफ करने की हिदायत देते थे। अब पशु पालक देशी शराब का इस्तेमाल सैनिटाइजर के रूप में कर रहे हैं। पशु पालकों का दावा है कि बीमारी से पीड़ित पशु के पैरों पर देशी शराब का छिड़काव करने के अच्छे परिणाम सामने आए हैं। देशी शराब का छिड़काव करने से जमीन पकड़ चुके पशु भी फिर से खड़े हो गए। सोशल मीडिया पर इस बीमारी से बचाव के मंत्र भी वायरल हो रहे हैं। मंत्रों की ऑडियो क्लिप पशु पालक मोबाइल को पशु के कान के पास लगाकर सुना रहे हैं।

पशु पालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. रामवीर शर्मा का कहना है कि यह बीमारी वायरस से फैल रही है। इसका नियंत्रण पशुओं में एंटी बॉडी बनने से होगा। पशु पालन विभाग की टीमें उपलब्ध संसाधनों के साथ फिल्ड में काम कर रही है। पशु पालकों को उपचार के बारे में सलाह दी जा रही है। यह बात सही है कि पशु पालक अपने स्तर पर टोटके आजमा रहे हैं। उनका असर कितना है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अलबत्ता फिटकरी का उपयोग बीमारी से प्रभावित पशु को राहत देता है। इस बीमारी के दौरान पशु मक्खी और मच्छरों से भी परेशान होते हैं। इसके लिए पेस्टीसाइड का उपयोग करने की बजाय कपूर, नीम की पत्तियों और अजवायन आदि की धूनी पशु बाड़े में करनी चाहिए।

सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए एक टोटके को पशु पालक बड़ी संख्या में अपना रहे हैं। यह टोटका है बीमारी से प्रभावित पशु को फिटकरी के पानी से नहलाने का। ऐसे स्नान से पशु को राहत मिलती है। पशु पालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. रामवीर शर्मा इसे सही मानते हैं। उनका कहना है कि फिटकरी एंटीसेप्टिक है। इससे पशु को नहलाने से फायदा होता है। फिटकरी के साथ नीम की पत्तियों का उपयोग भी पशु पालक कर रहे हैं।

देश में जब माता का प्रकोप था तब पीड़ित के शरीर पर निकले दानों को शांत करने के लिए अजवायन और कपूर की धूनी दी जाती थी। पशु पालक लम्पी स्कीन डिजीज को भी माता का एक रूप मान प्रभावित पशु को धूनी दे रहे हैं। पढ़ना जारी रखे

