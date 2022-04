SriGanganagar सिर्फ चौबीस घंटों में करो शहर के 5900 घरों का सत्यापन

श्री गंगानगर Published: April 16, 2022 10:13:26 am

श्रीगंगानगर। शहर में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत छह साल बाद फिर से 5900 घरों में पात्र व्यक्तियों की जांच अगले चौबीस घंटे में करने के आदेश स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक ने दिए है। DLB director canceled the holidays of city council personnel

निदेशक ह्रदेय कुमार शर्मा ने सरकारी अवकाश निरस्त कर नगर परिषद स्टाफ को बुला लिया। वहीं आयुक्त को अगले चौबीस घंटे में इन आवेदकों में से पात्र व्यक्तियों की छंटनी कर सूची बनाकर भिजवाने और अपात्र परिवारों की सूची तैयार कर जिला कलक्टर के माध्यम से प्रेषित करने के लिए पाबंद किया है। DLB director canceled the holidays of city council personnel

इस आदेश से घरों में आराम फरमा रहे नगर परिषद कार्मिकों में खलबली मच गई। नगर परिषद में स्टाफ को बुलाया और वीसी के माध्यम से डीएलबी निदेशक से मीटिंग की। Verify 5900 houses of the city in just 24 hours प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी Pradhan Mantri Awas Yojana Urban समाप्त होने पर राज्य सरकार ने अब एक्शन लेते हुए पात्रता सूची को अपडेट करने के लिए पूरी कवायद शुरू की है। DLB director canceled the holidays of city council personnel

नगर परिषद प्रशासन ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी Pradhan Mantri Awas Yojana Urban के लिए यशिका कंस्टेल्सेसी कंपनी को शहर के सर्वे का ठेका दिया था।

इस कंपनी ने शहर के प्रत्येक वार्डो में कैँप के दौरान कुल 6207 आवेदन लिए थे। लेकिन आवेदनों की जांच के दौरान 5900 आवेदन निरस्त हो गए। नगर परिषद प्रशासन के अनुसार जिन आवेदनों को निरस्त किय गया उन में से कईयों के पास पट्टे नहीं थे। वहीं कईयों के पास जितना भूखंड का साइज मांगा गया वह नहीं मिला। DLB director canceled the holidays of city council personnel

इसके साथ साथ कईयों के घर पक्के बने हुए थे लेकिन तय नियमों के अनुरुप कच्चे मकान नहीं मिले।Pradhan Mantri Awas Yojana Urban पात्र सिर्फ 307 आवेदनों को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए किस्तें देने की अनुशंषा की गई। लेकिन इस संबंध में केन्द्र और राज्य सरकार ने इस योजना में कोई प्रगति नहीं की। DLB director canceled the holidays of city council personnel

पिछले दिनों केन्द्र सरकार ने फिर से राज्य सरकार से प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी क्षेत्र के पात्र लोगों की सूची मांगकर किस्त राशि देने के बारे में रिपोर्ट मांगी है। इस पर डीएलबी ने अब प्रत्येक नगर परिषद और नगर पालिकाओं से फीडबैक लिया है। DLB director canceled the holidays of city council personnel Pradhan Mantri Awas Yojana Urban

