रजत पदक विजेता मोइन का अनूपगढ़ पहुंचने पर स्वागत

Welcome of Player in Anupgarh : राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता के पांच किलोमीटर वाक रेस मुकाबले में चक दो पीजीएम के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के मोइन ने रजत पदक हासिल किया है।