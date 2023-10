#new votersप्रत्याशियों का मूल्यांकन कर करेंगे वोट पोल

श्री गंगानगरPublished: Oct 27, 2023 05:48:34 pm Submitted by: surender ojha

Vote poll will be conducted after evaluating the candidates- युवा मतदाताओं में वोट पोल करने का उत्साह

#new votersप्रत्याशियों का मूल्यांकन कर करेंगे वोट पोल

#new voters विधानसभा चुनाव के महाकुंभ को लेकर नए मतदाता युवाओं में मतदान करने के लिए इतना जोश और उत्साहित है कि उम्मीदवारों, प्रत्याशी का चयन कर मतदान करने के लिए वे 25 नवंबर का इंतजार कर रहे हैं। नव मतदाताओं से अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए चर्चा की गई तो उन्होंने भी बताया कि अभी तक तो दोनों पार्टियों द्वारा प्रत्याशियों का चयन नहीं होने पर हम भी यह नहीं बता सकते कि किसको अपना मतदान करेंगे। हालांकि उन्होंने बताया कि जब दोनों पार्टियों द्वारा टिकट देने के बाद अपने स्वविवेक से दोनों में तुलना ईमानदारी और स्वच्छ छवि को देखकर करप्शन में लिप्तता और आपराधिक पृष्ठभूमि भी देखेंगे।

जिला मुख्यालय पर गुरुनगर निवासी हंसिका का कहना है कि पहली बार मतदान करने के लिए उत्साहित हूं और सभी प्रत्याशियों के कार्य का विश्लेषण करेंगे, उनकी ईमानदारी और स्वच्छ छवि को देखकर तथा भष्टाचार में लिप्तता और आपराधिक पृष्ठभूमि की भी जांच कर शिक्षा का स्तर देखकर निर्णय लेंगे और मत का प्रयोग करेंगे।

सादुलशहर की छात्रा करणा के अनुसार पहली बार लोकतंत्र का हिस्सा बनकर मतदान करने के लिए 25 नवंबर का इंतजार कर रही हूं। ऐसे विधायक के लिए मतदान करूंगी जो स्थानीय हो, विकास को अपना समझ कर कार्य करें। आमजन से जुड़ा रहे। ऐसे प्रत्याशी को हम चुनना पसंद करेंगे।

पंचवटी कॉलोनी निवासी भाविका अग्रवाल का कहना है कि पहली बार वोट देने जाऊंगी, इसको लेकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जो विधायक चुनकर जाएगा व प्रदेश में सरकार का प्रतिनिधित्व करेगा इसलिए मेरा मत उसी को दूंगी। युवाओं के लिए भी कुछ सोचे, झूठे वादे नहीं करें। हम हमारे वोट की ताकत जान चुके हैं । इधर, बसंत विहार निवासी आस्था गुप्ता के अनुसार वह पहली बार मतदान करूंगी इसके लिए बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे उम्मीदवार को वोट दूंगी जो युवाओं के लिए ऐसी योजना लाये जो फायदेमंद हो। समाज का भला करें जनता के बीच में रहे। आमजन के बीच में रहने पर नेता होने का अहसास नहीं होने दे।