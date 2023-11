बैंड बाजों की धुन पर घोड़ी बग्गी पर निकली दिव्य बारात

श्री गंगानगरPublished: Nov 09, 2023 11:38:36 pm Submitted by: surender ojha

Divine procession took out on horse carriage to the tune of bands.- विधानसभा चुनाव 2023:दूल्हा और दुल्हन को गुलदस्ता देने पहुंचे कलक्टर

#Assembly Elections 2023 चुनाव विभाग की ओर से मतदाता जागरूकता अभियान स्वीप कार्यक्रम में गुरुवार को जिला मुख्यालय पर दिव्य बारात निकाली गई। जिला कलेक्ट्रेट कैम्पस से शुरू हुई यह बारात भारत माता चौक तक पहुंची। इस अनूठी बारात के लिए बकायदा बैँड बाजों की परम्परागत धुन और घोड़ी बग्गी पर सजे दूल्हा दूल्हन को देखने के लिए कलक्टर से लेकर राहगीर साक्षी बने। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के तत्वावधान में दिव्यांग जनों की इस दिव्य बारात को लेकर उत्साह देखने को मिला। इस दौरान लोगों से विधानसभा चुनाव में पच्चीस नवम्बर को मतदान के दिन अधिकाधिक वोट पोल करने की अपील की गई।

कलक्ट्रेट परिसर से दिव्य बारात जिला कलक्टर अंशदीप, जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा एवं जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भवानी सिंह पंवार ने बारात का स्वागत करते हुए हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया गया। दिव्य बारात शहर के मुख्य मार्गों से गुजरी।

बारात को देखकर थम गए राहगीर

जिला प्रशासन की ओर से किए गए इस बारात के गुजरने के दौरान कई राहगीरों ने अपने मोबाइल में यह नाजारा कैद करने के लिए सेल्फी भी ली। इस बारात का मुख्य आकर्षण दिव्यांग दूल्हा शिशपाल लिम्बा और दुल्हन के रूप में राष्ट्रीय स्तर की खिलाडी निशा रहीं। जिले में शिशपाल लिम्बा को दिव्यांग ब्रांड अम्बेसडर बनाया गया है। दिव्य बारात के दौरान जिले के 100 से अधिक दिव्यांग मतदाता स्कूटी लेकर पहुंचे। इसमें 50 नवमतदाता बालिकाएं भी बाराती के रूप में शामिल हुई। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अरविन्द कुमार जाखड़, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सतनाम सिंह, जिला आबकारी अधिकारी रीना छिम्पा, जिला प्रशासन के अधिकारी व कार्मिक, महिला, पुरूष, बच्चे सहित अन्य उपस्थित रहे। इससे पहले सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक नरेश बारोठिया ने बारातियों से अधिकाधिक मतदान की शपथ भी दिलाई।