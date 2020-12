कोरोनाकाल के बावजूद मतदाताओं ने दिखाया उत्साह, आठ नगर पालिकाओं में 83.65 प्रतिशत वोटिंग

Voters show enthusiasm despite coronary period, 83.65 percent voting in eight municipalities- सबसे ज्यादा केसरीसिंहपुर में 88.5 प्रतिशत और सबसे कम रायसिंहनगर में 79.08 प्रतिशत मतदान