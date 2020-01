ऐसे क्या हुआ कि भ्रष्टाचार की आवाज दबाने के लिए ठेकेदार को रचानी पड़ी हत्या की साजिश

What happened contractor had to plot a murder गौड़ ने ठेकेदार की ओर से कराए जा रहे निर्माण कार्यो में रही धांधली को उजागर किया। इस पर तैश में आए ठेकेदार ने इस वारदात को अंजाम दिया।