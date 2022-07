SriGanganagar यह कैसा प्रतिबंध: अ​भियान सिर्फ पॉलीथीन थैलियों की धरपकड़ तक सीमित

What kind of ban is this: the campaign is limited to the capture of polythene bags only- एकल प्रयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध के बावजूद बड़े पैमाने में आ रही प्लास्टिक की आइटम

श्री गंगानगर Published: July 06, 2022 09:03:25 pm

श्रीगंगानगर. इलाके में एकल प्रयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के आदेश हवा हो गए हैं। नगर परिषद प्रशासन ने शहर में एकल प्रयोग प्लास्टिक के खिलाफ अभियान एक जुलाई से शुरू कर रखा है लेकिन छह दिन बीतने के बावजूद महज 38 किलोग्राम प्लास्टिक की थैलियां जब्त की है। इलाके में बड़े पैमाने पर प्लास्टिक आइटम आ रही है। यहां तक कि धड़ल्ले से बिक्री भी हो रही है। लेकिन नगर परिषद की टीम सिर्फ रेहडि़यों पर बिकने वाले पॉलीथीन थैलियों की धरपकड़ तक सीमित है।

इस टीम के कामकाज पर कानूनीविदों का कहना है कि किसी दुकान पर छापा मारने के लिए अधिकृत अधिकारियों की देखरेख मेंं जरूरी है। लेकिन नगर परिषद ने सफाई कार्मिकों को थैलियां पकड़ने के लिए लगा कर कागजों में इस अभियान की इतिश्री कर ली है। डीएलबी निदेशक ने पिछले महीने आदेश जारी कर एकल प्रयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया था। इसमें प्रत्येक नगर परिषद और नगर पालिका क्षेत्र में एकल प्रयोग प्लास्टिक के इस्तेमाल, भंडारण और बिक्री पर प्रतिबंध लगाते हुए संबंधित दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए। रोजाना एकल प्रयोग प्लास्टिक के खिलाफ मुहिम के तहत कार्रवाई के संबंध में रिपोर्ट बनाकर डीएलबी को भिजवाना था। राज्य सरकार की इस पहल का न तो व्यापारियों ने परवाह की और न ही आम लोगों ने इसे प्रमुखता दी। अभियान की पालना के लिए जिम्मेदार नगर परिषद के अधिकारी भी जिम्मेदारी से बचने के लिए समझाइश की बात कहकर मामूली कार्रवाई करने का दावा कर रहे हैं।

एकल प्रयोग प्लास्टिक के प्रतिबंध लगाने के संबंध में शहर में माइक से मुनादी करानी थी। विभिन्न संगठनों की बैठकें और व्यापारियों से सहयोग लिया जाने के संबंध में डीएलबी ने स्पष्ट आदेश जारी किए लेकिन नगर परिषद प्रशासन ने इस संबंध में कोई कदम नहीं उठाया। यहां तक कि मैरिज पैलसों, होटलों और अन्य कार्यक्रम स्थलों के संचालकों की बैठक नहीं बुलाई। कार्यक्रम स्थलों पर डिस्पोजल आइटम का अधिक इस्तेमाल होता है। एक वैवाहिक कार्यक्रम में औसतन एक ट्रॉली डिस्पोजल प्लास्टिक कचरा निकलता है। नगर परिषद की अनदेखी के कारण बाजार एरिया में इस अभियान के प्रति असर नहीं दिख रहा है। नगर परिषद के स्वास्थ्य अधिकारी देवेन्द्र प्रताप सिंह की अगुवाई में टीम ने पहले दिन जब बाजार में अभियान चलाने की तैयारी की ताकि गोलबाजार और सदर बाजार में एकल प्रयोग प्लास्टिक बेचने वाली दुकानों पर जाकर दबिश की जा सके। लेकिन इन दोनों मार्केट में दुकानदारों ने धरपकड़ के भय से दुकानें ही नहीं खोली। छह दिन से इन दुकानों पर ताले लगे हुए हैं। इधर, दुकानदारों का कहना है कि सरकार ने उनकी पीड़ा सुनने से पहले ही फरमान जारी कर दिया। इस प्रतिबंध से उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है।

इधर, तहबाजार और लक्कड़ मंडी एरिया के चुनिंदा दुकानदारों ने अपनी दुकानों से सामान खरीदने वाले उपभोक्ताओं को प्लास्टिक की थैलियां देने से इंकार कर दिया है। इन दुकानों में आने वाले ग्राहकों से घर से थैला लाने की नसीहत दी जा रही है। इन दुकानदारों की माने तो प्लास्टिक पर प्रतिबंध लग चुका है, ऐसे में थैलियां देने से उन पर कार्रवाई हो सकती है। इस कारण उन्होंने पिछले तीन दिनों से थैलियां देने से इंकार कर दिया है। पढ़ना जारी रखे

