यह कैसा अनुशासन: सड़कों पर उतरी भीड़, निषेधाज्ञा खूंटी पर टंगी

What kind of discipline: crowds descended on the streets, prohibition hangs on the pegs-श्रीगंगानगर में कोरोना संक्रमण रोकने की बजाय बिगड़ी व्यवस्था