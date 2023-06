ऐसी क्या घुड़की लगाई कि दौड़ी टीम

श्री गंगानगरPublished: Jun 12, 2023 11:15:14 pm Submitted by: surender ojha

What was the trick that the team ran- मिलावट की आंशका में श्रीगंगानगर, सूरतगढ़ सहित कई जगह दबिश

श्रीगंगानगर: जिला कलक्टर की घुड़की और नोटिस जारी होने का असर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने गंभीरता दिखाते हुए श्रीगंगानगर, पदमपुर, रत्तेवाला, सादुलशहर और सूरतगढ़ क्षेत्र में दूध, दूध से बनी मिठाइयां, शेक, जूस और अन्य खाने पीने की वस्तुओं में मिलावट की आंशका में जांच की।