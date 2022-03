SriGanganagar श्रीगंगानगर में सवाल पूछे तो निरुत्तर हो गए अफसर

श्री गंगानगर Published: March 29, 2022 03:59:40 pm

श्रीगंगानगर। Rajasthan State Commission for Protection of Child Rights (Minister of State) Sangeeta Beniwal राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष (राज्यमन्त्री) संगीता बेनीवाल ने 4 सवाल किए तो अफसरों ने चुप्पी साध ली। आयोग अध्यक्ष ने सवाल किया कि जिले के कितने सरकारी और प्राइवेट बालिका स्कूलों में गरिमा पेटियां लगाई है। यह सुनकर अधिकारी एक-दूसरे का चेहरे देखने लगे। इससे पहले अध्यक्ष बेनीवाल ने स्कूली छात्राओं को तंग करने की शिकायतों के बारे में फीडबैक लिया था तब अधिकारियों ने ऐसी कोई शिकायत ही नहीं आने की बात कही तो बेनीवाल ने स्कूलों में गरिमा पेटी का सवाल उठा दिया।

जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक हुई। इस बैठक में उन्होंने दिशा-निर्देश देते हुए शिक्षा विभाग के अधिकारियों से कहा कि जिले के बालिका विद्यालयों में गरिमा पेटी की उपयोगिता बढ़ाई जाने के बारे में निर्देश दिए।

बेनीवाल ने कहा कि राजकीय जिला चिकित्सालय में आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए बालिका विद्यालयों में गरिमा पेटी का संचालन नियमानुसार होना चाहिए ताकि इसकी उपयोगिता बढ़ सके।

ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाली बालिकाओं से किराया नहीं वसूलने की व्यवस्था करने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि भिक्षावृति के प्रकरणों में श्रम विभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाये। नशा मुक्ति के खिलाफ जिला प्रशासन द्वारा चलाये जा रहे अभियान की सराहना करते हुए उन्होंने जिले में बाल वाहिनियों का संचालन नियमानुसार होने और ईंट भट्टों पर रहने वाले बच्चों को भी शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करवाने की आवश्यकता जताई।

इससे पहले आयोग सदस्य शिव भगवान नागा ने कोरोना के पश्चात राजकीय विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने, ड्रॉप आउट बच्चों को शिक्षा से जोड़ने, विद्यालयों में गरिमा पेटी का संधारण करते हुए उन पर ''चुप्पी तोड़ो- हमसे कहो'' के स्टीकर चस्पा करने के निर्देश देते हुए कहा कि बाल वाहिनियों के संचालन में कोई लापरवाही नहीं बरती जाये।

इस अवसर पर स्वास्थ्य, शिक्षा, पुलिस, जिला बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,समाज कल्याण विभाग और चाइल्ड हेल्पलाईन के प्रतिनिधियों ने अपनी-अपनी प्रगति से आयोग अध्यक्ष और सदस्यों को अवगत करवाया।

इस अवसर पर आयोग सदस्य विजेन्द्र पाल सिंह, जिला कलक्टर रूक्मणि रियार सिहाग, पुलिस अधीक्षक आनन्द शर्मा, अतिरिक्त जिला कलक्टर सर्तकता कमला अलारिया, सीएमएचओ डॉ. गिरधारी लाल मेहरड़ा, सीडीईओ हंसराज यादव, प्रेमाराम सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

इससे पहले राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष बेनीवाल ने आंगनबाड़ी केंद्रों और बालिका सेल्फ ट्रेनिंग सेंटर का अवलोकन किया।

