When the female leader took sarcasm, the MLA Gaur's mercury also rose and heard the truth.- अरोड़वंश समाज के कार्यक्रम में मंचासीन भाजपाईयों का रहा बोलबाला

श्री गंगानगर Published: April 04, 2022 01:06:44 am

श्रीगंगानगर। अरोड़वंश समाज ट्रस्ट की ओर से जवाहरनगर गगन पथ पर अरूट महाराज चौक के लोकार्पण के दौरान आयोजित कार्यक्रम में मंच पर भाजपाईयों का बोल बाला रहा। इस मंच पर भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री तरूण चुघ चीफ गेस्ट थे। जबकि विशिष्ट अतिथियों में पूर्व मंत्री राधेश्याम गंगानगर, सांसद निहालचंद, राजस्थान वित आयोग की पूर्व अध्यक्ष ज्योति किरण नरूला, जगदंबा अंध विद्यालय के स्वामी ब्रह्मदेव, ट्रस्ट के पूर्व प्रधान अजय नागपाल सोनू शामिल थे।

महिला नेत्री ने व्यंग्य कसा तो विधायक गौड़ का भी चढ़ा पारा और सुना डाली खरी-खरी

इस मंच पर सिर्फ श्रीगंगानगर विधायक राजकुमार गौड़ ही कांग्रेस समर्थित जनप्रतिनिधि के तौर पर बुलाए गए थे, शेष भाजपा या भाजपा समर्थित थे। इस लिहाज से विधायक गौड़ मंच पर अकेले पड़ गए। When the female leader took sarcasm, the MLA Gaur's mercury also rose and heard the truth.

इस दौरान राजस्थान राज्य वित आयोग की पूर्व अध्यक्ष ज्योति किरण नरूला ने अपने संबोधन में कटाक्ष कर दिया कि सरकार का बजट विधायको को भिजवाया जाता है तो वे तय समय पर खर्च नहीं करते।

यहां तक व्यंग्य कस दिया कि करीब साढ़े सात करोड़ को खर्च करने में विधायक और जनप्रतिनिधि जनहित कार्य करने पर कंजूसी किसलिए करते हैं। इसके बाद उन्होंने अरोड़वंश समाज को दूसरे लोगों के लिए रिसर्च का विषय बताया।

नरूला का कहना था कि विदेशों में अरोड़वंश समाज पर रिसर्च चल रही है। जब इस पर विधायक राजकुमार गौड़ का पारा चढ़ गया। उन्होंने स्पीड पकड़ी और बोले कि एक एक पैसा का हिसाब किताब बता सकता हूं।

इलाके में सड़कों का जाल बिछाने के लिए साढ़े सात करोड़ का हिसाब बता दूंगा। पूरे पंडाल में बैठे लोगों को देखकर बोले कि आप ही बताओ बजट खर्च किया या नहीं।

मेडिकल कॉलेज के सपने को धरातल पर केन्द्र सरकार की मदद से लाए या नहीं। गौड़ इतना ही नहीं रूके और बोले कि कुछ लोग अरोड़वंश समाज पर रिसर्च की बातें कर रहे है जबकि अरोड़वंश समाज तो खुद प्रयोगशाला हैं।

मेहनतकश इस कौम ने खुद के साथ साथ इलाके का सर्वांगींण विकास करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। करीब ढाई घंटे देरी से आए भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुघ का कहना है कि भारत-पाक के विभाजन के बाद अरोड़वंशियों ने अपने मेहनत के बलबूते पर अपनी पहचान बनाई हैं। विभाजन का दर्द अरोड़वंशियों ने भुगता हैं।

पाक के लाहौर, रावलपिंडी आदि इलाके में अरोड़वंश समाज के लोगों ने अपनी संपत्ति छोड़ी लेकिन गुलामी नहीं की। भारत के कोने कोने में जाकर बसे विस्थापितों ने कई उतार चढ़ाव देखें है।

अरोड़वंश समाज ट्रस्ट की ओर से जवाहरनगर गगन पथ पर अरुट महाराज चौक के लोकार्पण कार्यक्रम में चुघ करीब ढाई घंटे देरी से पहुंचे। उन्होंने इजराइल के यहूदियों के लंबे समय तक विस्थापित झेलने के दर्द और उसके बाद इजराइल को विश्व पटल पर का दर्द और अपने देश इजराइल को स्थापित करने की कहानी बताई।

कार्यक्रम में पूरे जिले से अरोड़वंश समाज के पदाधिकारियों के अलावा जनप्रतिनिधि, चिकित्सक, शिक्षक, अधिकारी, कर्मचारी, व्यापारी आदि पहुंचे। इस मौके पर स्वामी ब्रह्मदेव ने अरोड़वंश समाज को मार्शल कौम बताया।

इससे पहले सांसद निहालचंद मेघवाल, बीएसएफ दिल्ली के कमांडेट आरके अरोड़ा, पूर्व मंत्री राधेश्याम गंगानगर, ट्रस्ट अध्यक्ष कपिल असीजा, सचिव दीपक मिडढ़ा, पूर्व अध्यक्ष अजय नागपाल सोनू ने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में अरोड़वंश स्कूल के बच्चों ने राम नाटय का मंचन भी किया।

