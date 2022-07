SriGanganagar संसाधन हांफने लगे तो फूले हाथ-पांव

When the resources start gasping, then the hands and feet swell- श्रीगंगानगर में फिर से बरसात सिर पर, पानी निकासी के इंतजाम नाकाफी

श्री गंगानगर Updated: July 20, 2022 07:27:27 pm

श्रीगंगानगर। इलाके में अतिवृष्टि से मिले दर्द का निजात नहीं मिली कि नगर परिषद के संसाधन हांफने लगे। पानी निकासी की व्यवस्था बंद हुई तो पुरानी आबादी के गुस्साए पार्षदों ने नगर परिषद परिसर में सांकेतिक धरना तक लगा दिया। आनन फानन में नगर परिषद सचिव विश्वास गोदारा ने शहर के तीनों गडढों पर चौबीस घंटे संयुक्त टीम तैनात करने के आदेश जारी कर दिए। वहीं पार्षद बंटी वाल्मीकि और बलजीत बेदी ने धरना लगाया। इसने समर्थन में कई पार्षद और भी आए। आयुक्त चैम्बर के बाहर पार्षदों के तीखे तेवर देख आयुक्त ने उसी समय पाइप लाइन की व्यवस्था कराई। इसके बाद पार्षदों ने संयुक्त टीम के साथ पुरानी आबादी के वार्ड आठ के गडढे पर पहुंचे और वहां पाइप लाइन डालकर पानी निकासी की फिर से व्यवस्था कराई। उधर, वार्ड 9 से 11 के बीच पानी निकासी के लिए लगे जनरेटर का डीजल खत्म होने पर संबंधित टीम को अवगत कराया गया।

इस बीच, नगर परिषद प्रशासन ने पुरानी आबादी के दो और गुरुनानक बस्ती के एक गडढा पर पम्पसेट के माध्यम से पानी निकासी कराने के लिए एईएन, जेईएन, स्वास्थ्य अधिकारी, सफाई निरीक्षक, मोटर मैकेनिक और विद्युत शाखा स्टाफ को लगाया है।

नगर परिषद प्रशासन ने अतिवृष्टि से हुए नुकसान के संबंध में लोगों की फरियाद सुनने के लिए फायर बिग्रेड में कंट्रोल रूम स्थापित किया है। स्वास्थ्य अधिकारी गौतमलाल ने बताया कि कोई भी व्यक्ति 0154-2470101 पर अपने मकान या घरेलू सामान के हुए नुकसान के बारे में शिकायत कर सकता है। स्वास्थ्य अधिकारी के अनुसार इस कंट्रोल रूम में अलग से एक रजिस्टर संसाधरित किया जा रहा है।

इस बीच, अगले तीन दिन में फिर से भारी बरसात होने की संभावना को देखते हुए नगर परिषद प्रशासन ने पचास से अधिक कार्मिकों की टीम बनाई है। इन टीमों को शहर में पानी निकासी पर फोकस रखने के निर्देश दिए है। गडढा क्षेत्र वाले वार्ड 8 से 11 तक के लिए देवेन्द्र प्रताप सिंह प्रभारी अधिकारी रहेंगे। वहीं वार्ड चार व पांच के लिए फायर ऑफिसर गौतमलाल प्रभारी अधिकारी और गुरुनानक बस्ती में कनिष्ठ सहायक विकास झोरड़ प्रभारी अधिकारी के तौर पर कामकाज करेंगे। इसके अलावा अलग अलग कार्मिकों और अधिकारियों को भी जिम्मेदारी तय की है।

SriGanganagar संसाधन हांफने लगे तो फूले हाथ-पांव

पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें