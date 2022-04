SriGanganagar कब मिलेगी कचरे से मु​क्ति, धरातल पर नहीं उतरा कचरा प्लांट

श्री गंगानगर Published: April 08, 2022 11:37:02 pm

श्रीगंगानगर। शहर के कचरे निस्तारण के लिए कचरा प्लांट का सपना धरातल पर उतरने से पहले ही विरोध होने लगा है। नगर परिषद प्रशासन ने नगर परिषद की साढ़े बारह बीघा भूमि पर करीब चार करोड़ रुपए की लागत से यह प्लांट लगाने का प्रस्ताव तैयार किया है। लेकिन चक 6 जैड के आसपास बसे लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है।

हालांकि नगर परिषद का दावा है कि यह भूमि नगर परिषद की है। वहां कचरे डालने का स्थल बना चुका है। लगातार कचरा डालने से कचरे के ढेर पहाड़ का रूप लेने लग गए है। SriGanganagar

इस कचरा निस्तारण करने के लिए पिछले पांच सालों से कवायद चल रही है लेकिन अभी तक इस पर अंतिम निर्णय नहीं हो पाया है। हालांकि तीन साल पहले नगर परिषद प्रशासन ने नेतेवाला गांव में इस कचरा प्लांट बनाने के लिए तैयारियां की थी। यहां तक कि जयपुर की फर्म को वहां प्लांट बनाने के लिए जिला प्रशासन के सहयोग से भूमि भी उपलब्ध कराई गई।

वहां बिजली की तारों को हटाने के लिए करीब आठ लाख रुपए का बजट भी खर्च किया गया। लेकिन नेतेवाला गांव के लोगों ने इसका विरोध उस दिन किया जब प्लांट का उद्घाटन होना था। ऐन वक्त पर अधिकारियों ने वहां से भागकर अपनी जान बचाई थी। इसके बाद जिला प्रशासन ने राज्य प्रदूषण बोर्ड के माध्यम से सूरतगढ़ रोड पर एक होटल में जनसुनवाई का आयोजन किया।

इस जनसुनवाई में नेतेवाला के ग्रामीण एकत्र हो गए और गांव में कोई भी कचरा प्लांट लगाने का विरोध कर दिया। ऐसे में जिला प्रशासन बैकफुट पर आ गया। यह मामला फिर से फाइलों में दबकर रह गया है।

आयुक्त सचिन यादव ने बताया कि नगर परिषद बोर्ड की बजट बैठक के दौरान चक 6 जैड के पास नगर परिषद की साढ़े बारह बीघा भूमि में कचरा प्लांट लगाने के लिए मंजूरी दे दी है। इस पर करीब चार करोड़ रुपए का बजट खर्च होगा।

इस संबंध में ठेके कंपनियों से निविदा मांगी जा रही है। यह प्लांट बनाने के लिए नगर परिषद प्रयासरत है। शहर के 65 वाडो से करीब 50 टन कचरा रोजाना ट्रेक्टर ट्रॉलियों और ऑटो टीपर के माध्यम से चक 6 जैड की भूमि पर भिजवाया जा रहा है। इसके बावजूद कचरा कम होने का नाम नहीं ले रहा है।

---------पहले शहर में खपाया जाता था यह कचरा करीब पांच साल पहले शहर के कचरे को पुरानी आबादी और गुरुनानक बस्ती के गडढो में खपाया जाता था। इन गड़ढो को गंदे पानी की निकासी के लिए आरक्षित रखे गए थे लेकिन कचरा डालने का स्थान नहीं होने के कारण नगर परिषद ने इन गडढो को भरने का काम शुरू कर दिया। पुरानी आबादी के अधिकांश गडढो कचरे से भरे जा चुके है। वहीं गुरुनानक बस्ती, बापूनगर आदि एरिया के गडढों में भी कचरा खपाया गया है। इस कारण वहां लोगों ने अतिक्रमण कर मकान भी बना लिए है। रही कही कसर नगर परिषद प्रशासन ने पट्टे देकर पूरी कर दी है।---------

स्ंघर्ष समिति गठित, प्लांट का विरोधइधर, चक 6 जैड के आसपास बसी बारह कॉलोनियों के अलावा चक 10 जैड ग्राम पंचायत क्षेत्र के ग्रामीणों ने कचरा हटाओ संघर्ष समिति गठित कर मीटिंग की थी। इस समिति के कृष्ण नैन का कहना है कि किसी भी सूरत में नगर परिषद की ओर से चक 6 जैड में कचरा प्लांट नहीं बनने दिया जाएगा। भूमि नगर परिषद की भले ही हो लेकिन वहां लोगों को गंदगी के कारण खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। पहले वहां मृत पशुओं के लिए हड्डारोड़ी बना दी थी जिसके लिए ग्रामीणों को हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी। अब फिर से कचरा प्लांट के लिए नगर परिषद प्रशासन इसी भूमि का इस्तेमाल करना चाहती है लेकिन ऐसा होने नहीं देंगे।

