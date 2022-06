SriGanganagar कब मिलेगी निराश्रित श्वानों से मु​क्ति

श्री गंगानगर Updated: June 01, 2022 11:57:31 pm

श्रीगंगानगर इलाके में आवारा श्वानों की समस्या गलफांस बनी हुई हैं। निराश्रित गोवंश से सिर्फ सडक़ दुर्घटना होने का अंदेशा बना रहता है। लेकिन आवारा श्वानों के हिसंक होने से हर साल पूरे जिले में औसतन 18 हजार लोगों पर हमले हो रहे हैं।

इसमें ज्यादातर तो बच्चे और बुजुर्ग हैं।

जिला प्रशासन से इसका स्थायी समाधान नहीं हो रहा हैं। हालांकि जिला मुख्यालय पर नगर परिषद ने आवारा श्वानों से निजात दिलाने के लिए श्वान शाला खोली हैं, वहीं जयपुर की एक फर्म को आवारा श्वानों की नसबंदी करने का ठेका भी दिया हैं। इसके बावजूद समस्या जस की तस है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के रेकार्ड के अनुसार जिले में हर साल औसतन 18 हजार लोग डॉग बाइट के शिकार हो रहे हैं। श्वानों की हिंसक प्रवृति का आलम यह है कि इस साल के महज साढ़े चार माह में ही डॉग बाइट के 8 हजार 190 केस आ चुके हैं।

रेकार्ड के अनुसार वर्ष 2012 से लेकर वर्ष 2021 तक दस सालों में डॉग बाइट के 1 लाख 64 हजार 424 लोग शिकार हुए । कुल मिलाकर 1 जनवरी 2012 से लेकर 15 मई 2022 तक 1 लाख 72 हजार 614 लोग आवारा श्वानों के शिकार हुए हैं। इन लोगों को मजबूरन इंजेक्शन और दवा लेनी पड़ी हैं। वहीं, पिछले महीने पुरानी आबादी में आवारा श्वानों की धरपकड़ की गई लेकिन बिना नसबंदी किए फिर से श्वानों को छोड़ने पर पार्षदों के हंगामे के बाद नगर परिषद सभापति करुणा चांडक ने तत्कालीन आयुक्त सचिन यादव से जांच कमेटी से जांच करवाने की मांग की थी। आयुक्त ने जांच कमेटी गठित कर जांच की प्रक्रिया महज तीन दिन में पूरी करने के आदेश किए थे। जांच टीम ने श्वानशाला की चैकिंग और दस्तावेज भी खंगाले लेकिन पूरी रिपोर्ट बनने में तीन दिन की बजाय 45 दिन का समय बीता दिया। नगर परिषद प्रशासन ने ठेका फर्म पर एक्शन लेने की बजाय उस पर दरियादिली दिखा दी और यह रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक नहीं की।

जिला मुख्यालय पर गुरुनानक बस्ती वार्ड 62 निवासी प्रमिला पिछले साल मोहल्ले में आवारा मादा श्वान को पालने लगी तो मोहल्लेवासियों ने इस पर एतराज किया। इस पर उसने श्वान की नसबंदी कराने की ठानी। उसने पहले नगर परिषद प्रशासन से मदद मांगी लेकिन वहां से संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो अपने बेटे के साथ पुरानी आबादी पशुपालन विभाग की डिस्पेंसरी पहुंच गई और वहां मादा श्वान नसबंदी करवाकर वापस आई।

इधर, कुछ अर्से पहले सूरतगढ़ क्षेत्र के गांव उदयपुर गोदरान की सूर्य गोशाला में हिंसक श्वानों के बार- बार हमले के कारण कई गोवंश की मृत्यु हो गई थी, इस गोशाला में निगरानी के लिए तैनात चौकीदार आवारा श्वानों के हमले से तंग आकर नौकरी छोडक़र चला गया । इधर, पुरानी आबादी वार्ड 10 में पूर्व पार्षद नीतू माटा के बच्चे पर दो श्वानों ने हमला कर दिया था। इसी महीने हाउसिंग बोर्ड निवासी बुजुर्ग महिला हरीश रानी कटारिया को हिंसक श्वानों ने काट लिया था। वहीं जवाहरनगर एरिया में कई छोटे बच्चे भी हिंसक श्वानों से घायल हो चुके हैं। देर रात तक काम करने वाले लोग जब घरों के लिए रवाना होते हैं तो उनके मन में आवारा श्वानों का खौफ साफ नजर आता है। कई लोग तो इसी डर से सहयोगी या किसी परिचित का इंतजार करते हैं। कई कॉलोनियों में लोगों की नींद पूरी नहीं हो पा रही है, क्योंकि पूरी रात श्वान भौंकते हैं। इससे तंग आकर लोग नींद की गोली खाने को मजबूर होने लगे है। कई लोग आधी रात को इन श्वानों को भगाने के लिए कदम उठाते हैं। शहर में दस हजार की संख्या में आवारा श्वान हैं, जबकि उनकी आबादी को नियंत्रित करने के लिए मौजूदा इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं।

उधर, जिला मुख्यालय पर पिछले साल सेतिया कॉलोनी निवासी एक चौकीदार दूलाराम के आवारा श्वान के काटने से रैबीज हो गया था। उसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। यह चौकीदार मूल रूप से नेपाल का रहने वाला था। उसकी मौत के बाद पार्षदों के धरना -प्रदर्शन किया और उसके परिजनों को आर्थिक मदद दी। इस घटना के बाद आवारा श्वानों की समस्या का समाधान के लिए नगर परिषद प्रशासन ने मिर्जेवाला रोड पर बनी नंदीशाला को खाली करवाकर वहां श्वानशाला खोल दी। शहर के 65 वार्डो में विचरण कर रहे करीब दस हजार आवारा श्वानों की नसबंदी के लिए जयपुर की फर्म संतुलन जीव कल्याण को एक अप्रेल 2022 को ठेका दिया गया । इस पर करीब 48 लाख रुपए के बजट का प्रावधान किया गया। हालांकि धीमी चाल के कारण नसबंदी का आंकड़ा उतना नहीं आया है जितनी अपेक्षा की गई थी। डॉग बाइट : हर साल बढ़ रहे आंकड़े वर्ष पीड़ित 2012 6570 2013 8910 2014 12796 2015 15974 2016 17562 2017 17495 2018 19801 2019 23660 2020 21785 2021 19871 2022 अब तक 8190 कुल 172614 पढ़ना जारी रखे

