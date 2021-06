सरकार को कौन समझाएं कि गोल गप्पे सुबह नहीं खाए जाते

Who should explain to the government that gol gappas are not eaten in the morning- स्ट्रीट वैंडर्स को मॉडिफाइड लॉक डाउन से भी नहीं मिली राहत.