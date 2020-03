पत्नी व दो बेटों की नृशंस हत्या कर फरार

Wife and two sons escaped after brutally killing.....हनुमानगढ़ जिले के भिरानी थाना क्षेत्र के गांव शिवदानपुरा बढ़ेर में सोमवार रात सनसनीखेज वारदात हुई। एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी व दो बेटों की धारदार कापे से हत्या कर दी।