आधी टिकट पर कर सकेंगे 75 किमी तक सफर

श्री गंगानगरPublished: Aug 13, 2023 10:46:12 pm Submitted by: surender ojha

श्रीगंगानगर। रोडवेज की बसों में स्कूल कॉलेजों के स्टूडेंट्स को एसटी कार्ड (स्टूडेंट टिकट) जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। स्टूडेंट्स अब राजस्थान रोडवेज की बसों में एसटी कार्ड से 50 के बजाए 75 किमी तक का सफर आधे किराए में तय कर सकेंगे। सरकारी शिक्षण संस्थानों के साथ-साथ निजी शिक्षण संस्थानों में अध्ययन करने वाले स्टूडेंट्स को भी योजना का लाभ मिलेगा। हालांकि, कोचिंग के विद्यार्थियों को यह सुविधा नहीं दी जाएगी। वहीं, महिला यात्रियों की छूट का दायरा भी 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक किया गया है। रोडवेज डिपो अधिकारियों की माने तो जैसे-जैसे आवेदन आ रहे हैं। वैसे-वैसे कार्ड बनाकर दिए जा रहे हैं। रोडवेज अधिकारियों ने बताया कि ये कार्ड वोल्वो व डीलक्स में मान्य नहीं है। पहले यह सुविधा केवल एक्सप्रेस व लोकल बसों तक ही समिति थी, लेकिन सरकार ने इसका दायरा बढ़ाते हुए अब ब्लू लाइन सेवा की एक्सप्रेस, स्टार लाइन, स्लीपर सेवा की बसों में भी छात्रों को आधे टिकट में यात्रा की सुविधा दी है।

इस बीच, स्कूल-कॉलेजों में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को एसटी कार्ड बनवाने के लिए 40 रुपए शुल्क व प्रमुख पांच दस्तावेज जमा कराने होंगे। जिनमें घर से 75 किमी तक की दूरी की पुष्टि के लिए मूल निवास प्रमाण पत्र, स्कूल. कॉलेज का आईडी कार्ड, शेडयूल थर्ड फॉर्म, जिसे स्कूल या कॉलेज के प्राचार्य द्वारा भरा जाता है। इसे अटेस्टेड कर जमा करवाना होगा। छात्र दस्तावेज के साथ कार्ड जारी करवा सकते हैं। पंजीकरण के 10 दिन में एसटी कार्ड जारी कर दिया जाता है।

महिलाओं को मिलने वाली छूट योजना के अनुसार छात्राएं सभी श्रेणी की रोडवेज बसों में आधे किराए में यात्रा कर सकेंगी। वहीं रोडवेज बसों में एसटी कार्ड से यात्रा सुविधा का दायरा बढऩे के बाद अब जिले के गांवों, कस्बों से श्रीगंगानगर पढऩे आने वाले स्टूडेंट्स को भी एसटी कार्ड से सफर की सुविधा मिलने लगेगी। पहले एसटी कार्ड के तहत विद्यार्थियों को 50 किमी तक की ही यात्रा की सुविधा थी, लेकिन अब सरकार ने योजना में 25 किमी दायरा बढ़ा दिया है। ऐसे में विद्यार्थी इस कार्ड से आधे किराए में 75 किमी तक का यात्रा कर सकेंगे।

रोडवेज के श्रीगंगानगर डिपो चीफ मैनेजर दीपक भोभरिया के अनुसार पहले स्टूडेंट्स टिकट कार्ड के तहत विद्यार्थियों को 50 किमी तक की ही यात्रा की सुविधा थी, लेकिन अब सरकार ने योजना में 25 किमी दायरा बढ़ा दिया है। ऐसे में विद्यार्थी इस कार्ड से आधे किराए में 75 किमी तक का यात्रा कर सकेंगे। इससे रायसिंहनगर, सूरतगढ़, संगरिया के लिए आवाजाही कर रहे स्टूंडेट्स का ज्यादा फायदा होगा।