चिकित्सालय में महिला की मौत, पेट में बच्चे ने भी दम तोड़ा

श्री गंगानगरPublished: Sep 30, 2023 10:57:11 pm Submitted by: surender ojha

Woman dies in hospital, child in stomach also dies- कुम्हार समाज के जिलाध्यक्ष बागड़ी की थी बेटी, मचा हंगामा

श्रीगंगानगर। राजकीय जिला चिकित्सालय के मातृत्व जननी कैम्पस में उस समय हंगामा मच गया जब एक महिला की सडन हॉर्ट अटैक से मौत हो गई। मृतका प्रगतिशील कुम्हार समाज के जिलाध्यक्ष महेन्द्र बागड़ी की बेटी थी। पीएमओ डा. केएस कामरा ने बताया कि हनुमानगढ़ क्षेत्र चक 6 जेआरके जंडावाली निवासी 32 वर्षीय सुलोचना पत्नी मदनलाल को शनिवार दोपहर तीन बजे भर्ती करवाया गया था। इस महिला की तीसरी डिलीवरी होनी थी, पूर्व में दो बच्चियां है। पहली डिलीवरी सिजेरियन से हुई थी और दूसरी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। शनिवार शाम करीब सवा पांच बजे इस महिला की तीसरी डिलीवरी नॉर्मल नहीं होने पर चिकित्सकों ने सिजेरियन डिलीवरी कराने का निर्णय लिया गया। ऑपरेशन थियरेटर में दाखिल करने से पहले सुलोचना की सडन हॉर्ट अटैक से मौत हो गई। उसके पेट में पल रहे बच्चे ने भी दम तोड़ दिया। इस महिला की सिजेरियन डिलीवरी कराने के लिए डा. शालू अरोड़ा और डा. सोनिया के अलावा फिजिशयन डा. देवकांत शर्मा, डा. सुंदरलाल आदि मौजूद थे। पीएमओ ने सुलोचना का शव मोर्चरी में रखवाया है। इधर, सदर पुलिस थाने का जाब्ता भी कानून व्यवस्था के लिए पहुंच गया।

इस महिला की सिजेरियन डिलीवरी होने की सूचना पारिवारिक सदस्यों को दी गई। डिलीवरी होने से पहले ही सडन हार्ट अटैक से मौत होने पर परिजनों को विश्वास नहीं हुआ और कोहराम मच गया। इधर, बागड़ी परिवार की पार्षद सावित्री बागडी, पार्षद रोहित बागड़ी आदि विलाप करने लगे। उधर, बागड़ी खुद भी अचेत अवस्था में आ गए। सूचना मिलते ही बागड़ी परिवार के अन्य सदस्यों के साथ नगर परिषद सभापति करुणा चांडक, पूर्व सभापति अजय चांडक, किसान नेता संतवीर सिंह, पूर्व पार्षद बालकिशन कुलचानियां, जीनगर समाज के नरेन्द्र चौहान, पार्षद धर्मेन्द्र मौर्य, बंटी वाल्मीकि, कुम्हार समाज के पूर्व अध्यक्ष प्रहलाद टाक, कई पार्षद और नगर परिषद से जुड़े कई कार्मिक भी पहुंचे। बागड़ी परिवार के करीबी पार्षद जगदीश घोड़ेला ने बताया कि करीब आठ साल पहले इस बेटी की शादी हुई थी। दो बच्चियां हो चुकी है। अब तीसरी डिलीवरी के लिए चिकित्सालय में भर्ती कराया था।

इस बीच, पीएमओ डा.कामरा ने बताया कि सडन हार्ट फेल से यह मौत हुई है। इस संबंध में उन्हेांने भर्ती होने के बाद किए गए उपचार संबंधित प्रारभिंक जानकारी ली। परिजनों के समक्ष चिकित्सकों ने पूरे घटनाक्रम से अवगत कराया है। इस मौत के मामले में परिजनों ने अभी तक लिखित में कोई शिकायत नहीं दी है। लिखित में सूचना आने के बाद ही शव का पोस्टमार्टम कराने का प्रावधान हैं। परिजनों की जैसे ही सूचना आएगी तब एक्शन या पोस्टमार्टम कराया जा सकेगा।