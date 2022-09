SriGanganagar नवरात्रों में महिलाओं और बच्चों को मिलेगी नई सौगात

Women and children will get new gifts in Navratri- राजकीय जिला चिकित्सालय में अलग से खुलेगा मदर एंड चाइल्ड केयर सैंटर

श्री गंगानगर Updated: September 25, 2022 12:05:44 am

फोटोश्रीगंगानगर। शारदीय नवरात्र में नेशनल हेल्थ मिशन की ओर से महिलाओँ और बच्चों की सेहत का विशेष ध्यान रखते हुए जिला मुख्यालय पर राजकीय जिला चिकित्सालय परिसर में ही मदर एंड चाइल्ड केयर सैंटर खोलने का निर्णय किया है। इसमें ओपीडी और आईपीडी के लिए पर्ची बनवाने का काउण्टर, ओपीडी में विशेषज्ञ चिकित्सकों से चेकअप और गंभीर हालत में भर्ती के लिए अलग से वार्ड की सुविधा रहेगी। इस सैंटर पर 100 बैड की व्यवस्था की गई है। वहां सीजेरियन प्रसव के उपरांत या हालत गंभीर होने पर महिलाओं को आईसीयू के लिए 14 बैड लगवाए गए है। चिकित्सालय प्रबंधकों ने दावा किया कि इस सेंटर खुलने से चिकित्सालय के मौजूदा ओपीडी और आईपीडी में भीड़ से निजात मिल पाएगी। दरअसल, यह एमसीएच सैंटर भवन में पिछले साल कोरोना के रोगियों की संख्या बढ़ने पर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने वहां कोविड डेडिकेटिड अस्पताल बना दिया था।

SriGanganagar नवरात्रों में महिलाओं और बच्चों को मिलेगी नई सौगात

नेशनल हेल्थ मिशन की ओर से लगाए गए 100 बैड और 14 बैड के आईसीयू की व्यवस्था की गई थी लेकिन कोरोना संक्रमण दूर होने के बावजूद पिछले एक साल से यह सेंटर बंद रखा गया। चार माह पहले इलाके के विधायक राजकुमार गौड़ ने इस सैंटर में लगे बैड और आईसीयू शुरू नहीं किए जाने पर सवाल उठाया था। इस संबंध में पीएमओ ने राज्य सरकार से कोविड डेडिकेटिड अस्पताल को एमसीएच सेंटर खोलने की अनुमति ली है। इस चिकित्सालय में सीजेरियन प्रसव के हर महीने केस अधिक आ रहे है। गंभीर हालत में इन महिलाओं को ज्यादातर आईसीयू में रखा जाता है। संक्रमण फैलने की आंशका अधिक रहती है। ऐसे में मौजूदा आईसीयू में सीमित बैड और संसाधन होने के कारण ज्यादातर महिलाओं को रैफर या पीड़ा सहन करनी पड़ रही थी लेकिन अब नए सेटर में आईसीयू के चौदह बैड से ऐसी महिलाओं को अधिक फायदा होगा। चिकित्सालय में हर महीने औसतन साढ़े पांच सौ प्रसव हो रहे है। यहां तक कि जिले के सीएचसी और पीएचसी से महिलाओ को यहां रैफर किया जा रहा है। इससे चिकित्सालय में ऐसी महिला रोगियों की संख्या का भार बढ़ रहा हे। इस सैंटर पर ओपीडी और आईपीडी में ऑबस्ट्रेटिशियन व गायनी, पीडीयाट्रिक्स, फैमिली मेडिसिन विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं रहेगी। लेबर रूम को बेहतर बनाया गया है। अल्ट्रा सोनोग्राफी, एनसीडी, हेड एंड होल्ड बॉडी, बायो केमेस्ट्री, सेरोलॉजी, जनरल मार्कर व इसीजी जैसी सुविधाएं भी बनाई जा रही है। हर वार्ड में स्टाफ की संख्या भी बढ़ाई जाएगी ताकि रात्रिकालीन पारी के दौरान भर्ती रोगियों की अच्छी तरह देखभाल हो सके। लेकिन ब्लड इन्वेस्टिगेशन लैब और ब्लड बैंक की सेवाएं सैंट्रल रहेगी यानि मौजूदा जगह ही ब्लड की जांच प्रयोगशाला में बदलाव नहीं किया गया है पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें