श्रीगंगानगर में कलक्ट्रेट पर प्रदर्शन करने महिलाएं खुद ट्रेक्टर की ड्राइविंग करके पहुंची

Women arrived to perform by driving the tractor themselves- विश्व महिला दिवस पर महिलाओं ने शहर में निकाली महिला स्वाभिमान रैली.