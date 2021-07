आंगनबाड़ी केन्द्रों में 92 रिक्त पदों के लिए महिलाओं की होगी नियुक्तियां

Women will be appointed for 92 vacancies in Anganwadi centers- महिला एवं बाल विकास विभाग ने शुरू की आवेदन मांगने की प्रक्रिया.