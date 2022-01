हर पंचायत समिति में काम दुगुना, अधिकारियों और कार्मिकों के पद खाली

Work doubles in every Panchayat Samiti, vacancies of officers and personnel- जिले की नौ पंचायत समिति में 560 रिक्त पदों से जूझ रहा मौजूदा स्टाफ

श्री गंगानगर Published: January 14, 2022 05:53:45 pm

श्रीगंगानगर. जिले की नौ पंचायत समितियों में सदस्यों का निर्वाचन हो गया और प्रधान भी बन गए। चुनाव में किए गए वादों के अनुरूप जनता की अपेक्षाएं पूरी करने के लिए इन नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों पर अब काम करवाने की जिम्मेदारी है।

हर पंचायत समिति में काम दुगुना, अधिकारियों और कार्मिकों के पद खाली

लेकिन पंचायत समितियों में अधिकारियों और कर्मचारियों का स्टाफ उतना नहीं हैं कि विकास की गाड़ी सरपट दौड़ सके। श्रीगंगानगर, सादुलशहर, सूरतगढ़, श्रीकरणपुर, पदमपुर, रायसिंहनगर, श्रीबिजयनगर, अनूपगढ़, घड़साना पंचाय समितियों में खाली पदों की संख्या 560 पार हो गई हैं। ऐसे में गांव की सरकार को रिक्त पद भरवाने के लिए अब सरकार का मुंह ताकना पड़ेगा।

जिला परिषद के पंचायत राज प्रकोष्ठ में भी स्टाफ कम हैं। इस प्रकोष्ठ में कुल 40 पद स्वीकृत हैं। जबकि वहां सिर्फ 13 कार्मिक कार्यरत हैं और 27 पद खाली पड़े हैं। जिले में कुल 1355 पद स्वीकृत हैं। इसमें 768 पद कार्यरत हैं जबकि 587 पद रिक्त हैं।

निर्माण कायों की जांच के लिए अभियंताओं की भूमिका अहम रहती हैं। लेकिन पंचायत समितियों में इन अभियंताओं के पद खाली पड़े हैं। इसमें श्रीगंगानगर पंचायत समिति में दोनों ही पद खाली हैं। एईएन के दो में से एक पद खाली हैं।

यही हाल रायसिंहनगर का है। यहां भी एईएन और जेईएन के दो-दो कुल चार पद हैं और चारों पद खाली हैं। अनूपगढ़ में दो एईएन में से एक पद खाली हैं। जेईएन के चार में से एक ही कार्यरत है जबकि तीन पद रिक्त पड़े हैं।

सूरतगढ़ में एईएन व जेईन के दो- दो कुल चार पद हैं और चारों रिक्त हैं। सादुलशहर में एक एईएन है जबकि एक पद खाली हैं और जेईएन के दोनों पद खाली हैं। पदमपुर में भी एईएन के दो में से एक रिक्त हैं जबकि जेईएन के दोनों पद रिक्त हैं।

श्रीकरणपुर में भी जेईएन के दो में से एक पद खाली हैं। घड़साना में एईएन के दो और जेइएन का एक पद हैं, तीनों पद खाली हैं। श्रीबिजयनगर में एईएन के दोनों पद रिक्त हैं। जबकि जेईएन के दो में से एक पद खाली हैं।

पंचायत समितियों में पद खाली पंचायत समिति स्वीकृत पद कार्यरत रिक्त

श्रीगंगानगर 192 120 72 सूरतगढ़ 166 93 73

सादुलशहर 111 69 42 घड़साना 136 88 48

श्रीविजयनगर 113 50 63 रायसिंहनगर 182 98 84

अनूपगढ़ 129 76 53

पदमपुर 145 90 55

श्रीकरणपुर 141 71 70 कुल योग 1315 755 560

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें