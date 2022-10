SriGanganagar विश्व खाद्य दिवस: 54 हजार से अधिक आवेदनों पर अब तक नहीं लगी मुहर

श्री गंगानगर Published: October 15, 2022 08:42:25 pm

श्रीगंगानगर। जरुरतमंद परिवारों के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से पात्र लोगों को महज दो रुपए में गेहूं वितरित किया जाता है। कोरोनाकाल में इस योजना के माध्यम से पात्र परिवारों को राशन सामग्री से सहारा मिला था। ऐसे में वंचित लोगों के नाम इस योजना में जुड़वाने की मांग उठी तो राज्य सरकार ने इस साल अप्रेल और मई दो महीने से पोर्टल् खोला था, तब जिले से 54 हजार से अधिक आवेदन ऑनलाइन किए गए लेकिन चार माह बीतने के बावजूद इन आवेदनों का निस्तारण नहीं हो पाया है। ऐसे में लंबे समय से इंतजार कर रहे आवेदकों को बार बार रसद विभाग के यहां चक्कर काटना पड़ा है। इधर, रसद विभाग का कहना है कि इस संबंध में जांच की प्रक्रिया चल रही है। पूरी जांच रिपोर्ट सरकार के पास भिजवाई जाएगी। इसके बाद ही पात्र लोगों को मंजूरी मिलने के बाद राशन सामग्री की सुविधा ले सकेंगे।

जिले में 2.86 लाख कार्डधारक

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में जिले में 2 लाख 86 हजार 459 कार्डधारक यानि परिवार है। इसमें 10 लाख 82 हजार 559 यूनिट्स है। जिला रसद विभाग के अनुसार अन्तोदय योजना में डिजीटल राशन कार्ड 11 हजार 196 है, इसमें 34 हजार 189 सदस्य है। वहीं बीपीएल के डिजीटल राशन कार्ड 66 हजार 907 है, इसमें 2 लाख 70 हजार 559 सदस्य है। स्टेट बीपीएल के 8243 डिजीटल राशन कार्ड है जबकि 30 हजार 765 सदस्य है। एपीएल खाद्य सुरक्षा योजना के 2 लाख 113 डिजीटल राशन कार्ड है जबकि 7 लाख 47 हजार 83 सदस्य है। पूरे जिले में उचित मूल्य पर राशन सामग्री वितरण के लिए रसद विभाग की ओर से कुल उचित मूल्य की दुकानें 813 हैं। इन दुकानदारों में से प्राइवेट दुकानदार 675, सहकारी 127,स्वयं सहायता समूह के 11 और अटैचमेंट के 25 है।

चुनिंदा परिवारों को होम डिलीवरी की सुविधा ठंडे बस्ते में

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत चयनित परिवारों में से चुनिंदा श्रेणी के लाभार्थियों को राशन सामग्री होमडिलीवरी करने की योजना अब ठंडे बस्ते में है। उपभोक्ताओं को उचित मूल्य की दुकान पर जाना पड़ रहा है। इन उपभोक्ताओं में दिव्यांग, बच्चे, 60 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग, बीमारी से पीड़ित और राशन दुकान पर पहुंच पाने में अक्षम राशन उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए राज्य सरकार ने तीन माह पहले घर बैठे राशन देने की पहल शुरू करने के प्रस्ताव तैयार किए थे। इसके तहत जिले में भी दिव्यांग, बीमार और साठ साल से अधिक आयु वर्ग के उपभोक्ताओं की सूची बनाकर रसद विभाग ने जयपुर मुख्यालय भिजवाई लेकिन अब तक इस सुविधा के बारे में सरकार ने अंतिम निर्णय नहीं लिया है।

आवेदनों का गणित

क्षेत्र का नाम आवेदन

अनूपगढ़ 8091

श्रीगंगानगर 7455

घड़साना 8210

श्रीकरणपुर 2778

पदमपुर 2760

रायसिंहनगर 5198

सादुलशहर 3617

सूरतगढ 12002

श्रीविजयनगर 4097

कुल योग 54208

