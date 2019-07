नगर परिषद सभापति का बड़ा आरोप, पार्षदों की नूरा कुश्ती ने शहर का विकास रोका

श्रीगंगानगर। नगर परिषद के सभापति अजय चांडक ने कहा कि उनके अब तक के कार्यकाल के दौरान शहर में करोड़ों रुपए की लागत से विकास कार्य करवाए गए हैं। यही अगर पार्षदों का पूरा सहयोग मिला होता तो शायद शहर की तस्वीर ही कुछ अलग होती। सभापति वार्ड नंबर 33 में मुख्यमंत्री बजट घोषणा के तहत सडक़ री-कारपेट एवं पेचवर्क के लोकार्पण पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे।The big charge of the City Council Chairman

उन्होंने कहा कि शहर में विकास कार्यों के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है, बस नियत साफ होनी चाहिए। लेकिन, पिछले 4 साल के दौरान कुछ पार्षदों का अपेक्षित सहयोग नहीं मिलने के कारण विकास का सपना पूरा नहीं हो पाया। इसके बावजूद वे सतत प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि जनता को ठोक-बजाकर ऐसा जन प्रतिनिधि चुनना चाहिए जो मन, वचन और कर्म से विकास के प्रति समर्पित हो। the Naura wrestling of the councilors prevented the development of the city

ना की अपने व्यक्तिगत लाभ को तवज्जो देता हो। उन्होंने कहा कि पिछले 4 साल के दौरान कुछ पार्षदों ने किस प्रकार से नूरा-कुश्ती विकास कार्यों को प्रभावित किया है, इसे शहर की जनता भली प्रकार देख चुकी है और अगले चुनाव में वह ऐसी गलती नहीं करेगी। इस लोकार्पण कार्यक्रम में पहुंचने पर चांडक का स्वागत किया गया कार्यक्रम में पार्षद रामगोपाल यादव, ओम अरोडा, कुनाल कालडा, विनोद मेहता, दीपक सचदेवा, रमनीश व अन्य मौजूद थे। The big charge of the City Council Chairman

इससे पहले कार्यक्रम के उपरांत सभापति चांडक ने पिछले दिनों शहर में अधिकांश वार्डो में सडक़ों के सुधार के नाम पर खर्च होने वाले बारह करोड़ रुपए के टैण्डर की प्रक्रिया एकाएक रोकने का ठिकरा पार्षदों पर फोड़ दिया।

चांडक का कहना था कि यदि 12 करोड रुपये के टेण्डर की प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती तो शहर की प्रत्येक गली का सुधार हो जाता। लेकिन कुछ पार्षदों ने उन टेण्डरों को रुकवाया दिया। ऐसे पार्षद कभी नहीं चाहते है कि शहर में विकास हो। स्वार्थी हो चुके कई पार्षदों की पीड़ा को बार बार दोहराया। सभापति ने उपस्थितजनों से आग्रह किया कि यदि कोई पार्षद सुनवाई नहीं करता है उनसे सीधे संपर्क कर सकते है।