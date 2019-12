साल बीता, नहीं मिला आर्थिक सहयोग

Year has passed, no financial support found...नई धानमण्डी सडक़ मार्ग पर विद्युत करंट की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत का एक साल बीत गया। लेकिन प्रशासन की ओर से हुए समझौतानुसार अभी तक मृतक के आश्रितों को जोधपुर डिस्कॉम की तरफ से किसी तरह की आर्थिक मदद नहीं की गई है।