श्रीगंगानगर जिला परिषद सीईओ, एसीईओ और यूआईटी सचिव रहे नॉट आऊट

Sri Ganganagar Zilla Parishad CEO, ACEO and UIT Secretary were not out- आरएएस अफसरों की तबादला सूची: श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में कई अफसर बदले.