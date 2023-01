Mumbai News Live Updates: ईडी के समन पर बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल ने दी प्रतिक्रिया

FIR registered against Ex Mayor of Mumbai Kishori Pednekar for grabbing houses of slum dwellers



FIR No 29 of 14/1/2023 IPC Sections 420, 419, 465, 468, 471, 34



मुंबई माजी महापौर किशोरी पेडणेकर वर झोपडपट्टीवासी यांची घरे ढापली म्हणून गुन्हा दाखल@BJP4Maharashtra pic.twitter.com/EQfRHDSjAh