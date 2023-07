Mumbai News Live Updates: बारिश बनी आफत! ठाणे-पालघर में स्कूल-कॉलेज बंद, मुंबई के लिए भी अलर्ट जारी

🌨️काल (२०.०७.२०२३) सकाळी ८ ते आज (२१.०७.२०२३) सकाळी ८ या कालावधीत मुंबई महानगरातील सरासरी पाऊस:



➡️मुंबई शहर- २७.५० मिमी.

➡️पूर्व उपनगरे- २९.९० मिमी.

➡️पश्चिम उपनगरे- २७.४९ मिमी.



🌨️The average rainfall in Mumbai Metropolitan yesterday (20.07.2023), from 8 am to today…