क्या आप ट्विटर पर हैं? रिपोर्टर ने PM मोदी से पूछा सवाल, अब सोशल मीडिया पर मिल रहे हैं एेसे जवाब

आपात परिस्थितियों के अलावा एक पत्रकार हमेशा काफी तैयारी करते हैं, खासतौर पर जब उन्हें किसी राष्ट्राध्यक्ष या प्रसिद्घ व्यक्ति का इंटरव्यू करना होता है। इस दौरान वे उस शख्स का पूरा बैकग्राउंड खंगालते हैं, लेकिन नेशनल ब्राॅडकास्टिंग कंपनी की एक रिपोर्टर मेगन कैली ने भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात के लिए कोर्इ तैयारी नहीं की।













इसका सबूत है इंटरव्यू के दौरान मेगन द्वारा पीएम मोदी से पूछा गया एक सवाल है। सवाल का जवाब भारत का बच्चा-बच्चा जानता है आैर एक रिपोर्टर के तौर पर उसे जानना मेगन के लिए खासतौर पर जरूरी था। हालांकि इसके बारे में मेगन को पता नहीं था जो एक पत्रकार के तौर पर उनके इंटरव्यू की कमतर तैयारियों को बताता है।





Before dinner, had a brief interaction with noted journalist & commentator @megynkelly, moderator of tomorrow's session at the @SPIEF. pic.twitter.com/5CQ58Zn5hP — Narendra Modi (@narendramodi) June 1, 2017





सेंट पीटसबर्ग में आयोजित रात्रिभोज के मौके पर राष्ट्रपति पुतिन के साथ पीएम मोदी पहुंचे। इस दौरान एनबीसी की रिपोर्टर मेगन कैली ने दोनों से हाथ मिलाया। पीएम माेदी ने इस दौरान कैली के उस ट्वीट का जिक्र किया जिसमें वे छाता लिए खड़ी हैं। ये बात सुनकर केली आश्चर्य में पड़ गर्इ आैर उन्होंने पीएम मोदी से पूछ लिया कि क्या आप भी ट्विटर पर हैं? ये सुनते ही मोदी खिलखिलाकर हंस पड़े आैर उन्होंने हां में जवाब दिया।













इसके बाद अब सोशल मीडिया पर रिपोर्टर का जमकर मजाक उड़ाया जा रहा है। यहां तक की लोगों ने ट्विटर पर भी मेगन की जमकर खबर ली। कुछ ने उन्हें मोदी के ट्विटर पेज की फोटो पोस्ट कर बताया है कि मेगन से दस गुना ज्यादा फाॅलोअर्स मोदी के हैं।





Dear @megynkelly here is ur twitter profile vs @narendramodi sir profile,still u ask that r u on twitter. Wats d population f ur country btw pic.twitter.com/bFcanO6iLP — Kumar Amritansh (@Banarasi_Hindu) June 2, 2017





Did you just ask @narendramodi who has 30.3 mil followers, if he's on twitter? Seriously @megynkelly? Pls rsrch on who you are interviewing — Vinod N (@vinodindia) June 2, 2017