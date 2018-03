केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी की तबयीत बिगड़ी, हेलीकॉप्टर के जरिए भेजी जा रहा हैं दिल्ली

बीजेपी सांसद और केंद्रीय महिला एंव बाल विकास मंत्री की तबीयत अचानक खराब होने के कारण उन्हें हेलीकॉप्टर से दिल्ली भेजा जा रहा है। पेट में दर्द की शिकायत के बाद उनका इलाज जिला अस्पताल में किया जा रहा है। वहीं डॉक्टरों ने उनके गॉल ब्लैडर में पथरी होने की बात कही है।

केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी अपने संसीदय क्षेत्र पीलीभीत के दौरे पर आई थी। उनका यहां दो दिवसीय दौरा था। तो वहीं सुबह के लगभग 11.30 बजे वह विकास भवन गांधी सभागार में सतर्कता समिति में हिस्सा लेने पहुंची। जिसके बाद वह वहां से जिला अस्पताल की ओर निकली। जहां उन्हें जापानी बुखार से बचने के लिए टीकाकरण अभियान का शुभारंभ करना था। लेकिन बीच रास्ते उन्होंने पेट दर्द की शिकायत की। फिर सीधे उन्हें जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में ले जाएगा। जहां से उन्हें आईसूयी में भेज दिया गया।

Official deny that Maneka Gandhi is facing breathing problem, says she has stone problem in gall bladder and might be airlifted to Delhi.