जम्मू-कश्मीर: नौगाम में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, सेना ने 7 आतंकियों को किया ढेर, जवान शहीद

जम्म-कश्मीर में सेना आतंकियों की घुसपैठ को नाकाम कर दिया है। जम्मू एवं कश्मीर के माछिल, गुरेज, नौगाम और उरी में पिछले 48 घंटे में घुसपैठ की कोशिश कर रहे 7 आतंकियों को सेना ने मार गिराए। तो वहीं मारे गए सभी आतंकियों के पास से भारी मात्रा में गोला बारुद और युद्द के हथियार बरामद हुए हैं।

गुरुवार को उत्तरी कश्मीर के नौगाम सेक्टर में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान एक जवान शहीद हो गया है। जबकि जवाबी कार्यवाई में सेना ने अब तक 7 आतंकियों को मार गिराए हैं। फिलहाल इलाके में सेना का सर्च अभियान जारी है। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों को पाक सेना कवर फायर के जरिए घुसपैठ करने में मदद करती है।

सूत्रों के मुताबिक उड़ी सेक्टर में घुसपैठ की कोशिशों को अंजाम देने फिराक में लगे आतंकियों के मंसूबे को नाकाम करने की कोशिश में सेना के 2 जवान घायल हो गए हैं। इस बीच सुरक्षा ऐजेंसियों ने कठुआ में आतंकी हमले को लेकर अलर्ट जारी किया है।

J&K: Two jawans injured in an encounter along LoC in Uri after 5-6 terrorists tried to infiltrate (visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/63DXHJaupG