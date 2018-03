सहारनपुर हिंसा: दंगा भड़काने का मुख्य आरोपी 'रावण' गिरफ्तार, हिमाचल में STF के हत्थे चढ़ा

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पिछले महीने हुए जातीय संघर्षों के मुख्य आरोपी और भीम आर्मी का अध्यक्ष चन्द्रशेखर गुरुवार को हिमाचल प्रदेश के डलहौजी से गिरफ्तार कर लिया गया है। राज्य के पुलिस महानिदेशक (कानून-व्यवस्था) आदित्य मिश्र ने यह जानकारी देते हुए कहा कि चन्द्रशेखर को स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद उसे डलहौजी के स्थानीय अदालत में पेश किया जायेगा। फिर वहीं से ट्रांजिट रिमांड लेकर सहारनपुर लाया जायेगा।

मिश्र ने बताया कि चन्द्रशेखर हरियाणा ,पंजाब और हिमाचल प्रदेश में लगातार भाग रहा था। दो दिन पहले उसके पंजाब के होशियारपुर में रहने की खबर मिली थी। उसने आगामी 18 जून को दिल्ली के जन्तर मन्तर पर फिर से धरना देने की घोषणा की थी। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया के जरिए वह लगातार लोगों को उत्तेजित कर रहा था। STF उसके पीछे पड़ी हुई थी। पूर्वान्ह लगभग 11 बजे उसके डलहौजी में मौजूद होने की सूचना मिली जिसके बाद उसे वहीं दबोच लिया गया।

वहीं अपर पुलिस महानिदेशक ने कहा कि चन्द्रशेखर की गिरफ्तारी पर सम्भावित प्रतिक्रिया को देखते हुए सहारनपुर में दो कम्पनी रैपिड ऐक्शन फोर्स और पीएसी की अतिरिक्त टुकडियां भेजी जा रही हैं। जहां पहले से ही दो कम्पनी आरएएफ और पीएसी पहले से भी तैनात है।

