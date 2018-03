SCO समिट के लिए PM मोदी कजाखस्तान पहुंचे, PAK पीएम नवाज से मुलाकत तय नहीं

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन की शिखर बैठक में भाग लेने कजाख्स्तान की दो दिन की यात्रा पर गुरुवार को रवाना होने के बाद कजाखस्तान की राजधानी अस्ताना पहुंच चुके हैं। जहां 8 जून और 9 जून को पीएम मोदी SCO समिट में भाग लेंगे।

वहीं कजाखस्तान के अस्तान में हो रही इस शिखर बैठक के दौरान भारत को इस क्षेत्रीय संगठन के पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किए जाने की औपचारिकता पूरी की भी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में पाक पीएम नवाज शरीफ भी रहेंगे। इस समिट के दौरान पीएम की कई कई नेताओं के साथ मुलाकात भी कर सकते हैं।

PM Narendra Modi arrived in Astana (Kazakhstan) to attend the Shanghai Cooperation Organisation (SCO) summit. pic.twitter.com/nF4wO9Ygim