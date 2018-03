ट्वीटर यूजर ने कहा मैं 'मंगल ग्रह' पर फंस गया हूं, सुषमा ने कहा- हमारी एम्बेसी वहीं भी करेगी मदद

विदेश मंत्री सुषमा स्वाराज हमेशा से विदेशों में फंसे भारत वंशियों के लिए आगे खड़ी रहती है। अगर किसी को सुरक्षित देश लाने की बात हो तो उसमें वह सबसे आगे रहती है। जिससे कि भारतीयों को विदेश से सुरक्षित वापस लाया जा सके। इस दिशा में वह सोशल मीडिया पर पीएम मोदी के अन्य मंत्रियों से काफी आगे भी रहती है। अगर उनका अबी तक के रिकार्ड पर नजर डाले तो पता लगेगा कि जिसने भी उनसे इस संबंध में मदद मांगी। सुषमा स्वराज ने तुरंत मामले पर कार्यवाई की है।

बावजूद इसके कुछ लोग सोशल मीडिया पर उनसे उल्टा सीधा सवाल करने से भी पीछे नहीं हटते। दरअसल, पिछले दिनों सुषमा स्वराज से एक शख्स ने कुछ ऐसे ही अटपटे सवाल किए थे। जिसका खुलासा गुरुवार को खुद विदेश मंत्री ने किया। सुषमा स्वराज ने बताया कि एक शख्स ने उन्हें ट्वीट कर कहा कि वह मंगल ग्रह में फंस गया है, और उसे मदद चाहिए। जिसके बाद उन्होंने कहा कि भारत के लोग कहीं भी फंसे हो उसके लिए विदेश मंत्रालय हमेशा से तैयार है।

Even if you are stuck on the Mars, Indian Embassy there will help you. https://t.co/Smg1oXKZXD